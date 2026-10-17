FC Nantes-Dunkerque compositions : Centonze, pari surprenant

Le FC Nantes reçoit Dunkerque samedi 17 octobre à 14 heures à la Beaujoire, pour la 9e journée de Ligue 2. Pour ce match FC Nantes Dunkerque, compositions et absents se précisent : Grégory Poirier devrait relancer Fabien Centonze dans le couloir droit, plus de six mois après sa dernière titularisation, et confier le milieu à Balthazar Pierret et Ibrahima Sissoko.

FC Nantes Dunkerque compositions : Centonze profite de l’infirmerie

Le retour de Centonze ne doit rien au hasard. Mathieu Cafaro, Alexis Mirbach et Tylel Tati sont toujours blessés, et Sekou Doucouré reste incertain. C’est justement Centonze qui l’avait remplacé à la 77e minute contre Reims. Le latéral n’a plus démarré une rencontre depuis le 5 avril, à Metz, quand Nantes jouait encore en Ligue 1.

Dans les cages, pas de débat. Patrik Carlgren garde sa place après le 0-0 face aux Rémois. « Patrik a réalisé une bonne prestation bonifiée par un clean sheet lors du dernier match », a justifié Poirier, pour qui « c’est le terrain qui parle ». Maxime Dupé, lui, attend son tour.

La défense à trois formée par Saïdou Sow, Lucas Perrin et Kelvin Amian ne bouge pas. Au milieu, Pierret prendrait la place de Johann Lepenant aux côtés de Sissoko. Un choix que Poirier ne cache pas : « En arrivant en cours de saison, je suis obligé de gérer à la performance. » Le technicien reconnaît qu’« il y a de la frustration chez ceux qui ne jouent pas le samedi alors qu’ils s’entraînent fort ». Il considère pourtant le match contre Reims comme « le plus complet et le plus constant sur 90 minutes » de son équipe.

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Devant, Ignatius Ganago et Thomas Robinet sont reconduits malgré la soirée muette contre Reims. Le coach assume : « J’aurais été content qu’il marque un ou deux buts de plus », dit-il de Robinet, avant de vanter un joueur « très généreux dans l’aspect tactique et dans le pressing ».

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Killian Corredor pousse derrière. Entré à la 68e minute à la place de Ganago face aux Rémois, il compte deux buts en quatre matchs de Ligue 2 depuis sa reprise.

Composition probable du FC Nantes : Carlgren ; Sow, Perrin, Amian ; Centonze, Pierret, Sissoko, F. Doucouré ou Hachem ; Tabibou ; Ganago (ou Corredor), Robinet.

Dunkerque privé de Mayela

Albert Sánchez devra se passer de Victor Mayela, suspendu, tandis qu’Alex Daho est incertain. Les Nordistes n’ont plus marqué depuis deux matchs, battus à Pau (2-0) puis à domicile par Annecy (0-1). Ils restent pourtant l’équipe qui a fait tomber Saint-Étienne (2-1) le 12 septembre. « C’est une équipe qui a posé beaucoup de problèmes aux gros du championnat. On s’attend à une grosse opposition », prévient Poirier.

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Composition probable de l’USL Dunkerque : Moha Ramos ; Linguet, Sangante, Touré, Vallier ; Morel, Massock ; Ayari, Lebeau, Prutsev ; Keita.

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Deux clubs à 8 points, et un horaire inhabituel

Au classement, rien ne sépare les deux équipes. Huit journées, deux victoires, deux nuls, quatre défaites de chaque côté. Dunkerque, 12e, devance Nantes à la différence de buts (-3 contre -4). Le perdant risque de glisser vers la zone rouge.

Le coup d’envoi à 14 heures a aussi bousculé la semaine nantaise. Le staff a programmé une à deux séances à cette heure-là, et le repas d’avant-match prend la forme d’un brunch terminé dès 11 heures. « Quand on n’a pas le choix, il faut juste habituer les joueurs », résume l’entraîneur, qui attend encore sa première victoire sur le banc des Canaris.

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Sa ligne ne varie pas depuis son arrivée : « On a pris du retard au classement, mais en gardant ce niveau de performance, les points vont suivre. »