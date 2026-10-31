FC Nantes : Kita, vestiaire, L2… Guilbert balance tout

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Malgré l’ouverture du score de Frédéric Guilbert, le FC Nantes est finalement accroché par Clermont (1-1), vendredi soir. Après ce nouveau faux pas, le défenseur a tapé sur les insuffisances collectives, parlé du classement et remis les choses à plat sur la position de Waldemar Kita.

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Les Canaris espéraient retrouver un peu de souffle ce soir-là, histoire de relever la tête. Ils ont fini sous les sifflets. Face à Clermont, le FC Nantes a laissé filer deux points précieux alors que Frédéric Guilbert l’avait mis devant. Au micro de beIN SPORTS, le défenseur n’a rien caché de son inquiétude devant les difficultés visibles de son équipe sur la pelouse.

Son constat est sévère, presque sans appel. Pour lui, Nantes a des lacunes derrière comme devant, dans le jeu défensif autant que dans la construction offensive. Le but encaissé et quelques situations offertes à Clermont montrent, selon lui, un problème collectif qu’on ne peut plus balayer d’un revers de main. Ses mots trahissent l’agacement grandissant d’un vestiaire à court de solutions.

Guilbert pointe les responsabilités individuelles et collectives

Guilbert n’a cherché aucune excuse après ce résultat. Il a surtout insisté sur les erreurs défensives commises par les Canaris, jugeant que certaines actions précises auraient dû être beaucoup mieux gérées. « On n’a pas le droit de se prendre un but de cette façon. On n’a pas le droit de se faire ouvrir aussi sur l’action d’Adrien Hunou », a-t-il regretté. Il a ensuite étendu son analyse aux difficultés de l’attaque nantaise.

⚽️#Ligue2Extra

🗣 Frédéric Guilbert : « On reprend la deuxième mi-temps avec des intentions, mais c’est trop peu. On n’a pas le droit de se prendre un but de cette façon. » pic.twitter.com/AbJnhilf7W — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 30, 2026

« Il y a trop de manques pour pouvoir prétendre à quelque chose. Faut être honnête, que ça soit défensivement ou offensivement, on n’y est tout simplement pas », a-t-il admis. Puis il s’est adressé sans filtre à tous ses coéquipiers : « À un moment donné, faut que tout le monde balaye devant sa porte et puis se remette en question. » Un appel à la responsabilité qui vise tout le groupe.

Waldemar Kita au cœur des discussions, Guilbert rétablit les faits

Dans l’ambiance électrique du moment, des rumeurs parlaient aussi d’un passage musclé de Waldemar Kita au vestiaire juste après la rencontre. Le défenseur a pourtant démenti cette version formellement. D’après lui, le président n’est pas venu parler directement aux joueurs après le match contre Clermont.

Il a en revanche confirmé que le président nantais avait déjà pris la parole quinze jours plus tôt. « Il y a deux semaines, il nous a parlé, il a dit ce qu’il pensait. Je pense qu’aujourd’hui, il pense la même chose et puis il a raison », a précisé Guilbert. Le joueur de 31 ans admet donc que les reproches de la direction se retrouvent dans les prestations actuelles de l’équipe.

Le classement impose désormais une réaction immédiate

Le classement donne un poids supplémentaire aux déclarations du défenseur nantais. Avec ce match nul contre Clermont, le FC Nantes est 15e de Ligue 2, une longueur seulement devant Grenoble, dernier de Ligue 2. Une marge minuscule, qui met les Canaris sous pression et ne laisse aucune place à l’erreur.

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Face à l’urgence, Nantes doit maintenant passer des discours aux résultats. Guilbert a d’ailleurs réclamé plus de combativité, quitte à sacrifier le beau jeu pour l’efficacité. « Si on doit être moche pour gagner, il faudra être moche », a-t-il lancé. Il a terminé sur un appel à l’engagement :

« On doit faire beaucoup plus et se mettre le cul par terre pour ce club, pour ses supporters qui sont aujourd’hui encore présents ». Message bien reçu ! Les Canaris n’ont plus beaucoup de temps pour corriger leurs lacunes, et chaque match qui passe réduit encore ce délai.