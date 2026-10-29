Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes-Clermont : l’aveu d’Amian avant un duel à haut risque

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Avant le FC Nantes-Clermont, Kelvin Amian ne cherche pas d’excuses. « Je savais que ça n’allait pas être facile », reconnaît le défenseur des Canaris, qui reçoivent Clermont Foot vendredi 30 octobre à 20h à la Beaujoire. Arrivé en janvier 2024, témoin de la relégation, il estime que les Nantais ont enfin pris la mesure de la Ligue 2.

FC Nantes-Clermont : heure, chaîne et enjeu au classement

Le coup d’envoi de cette 11e journée de Ligue 2 sera donné à 20h, sur beIN Sports. L’affiche sent le bas de tableau. Nantes, 15e avec 8 points, reçoit un Clermont 17e et relégable, une seule longueur derrière. Le perdant passera le week-end les yeux rivés sur la zone rouge.

Les Auvergnats de David Guion attendent toujours leur première victoire : sept nuls, trois défaites, dont un 0-2 contre Guingamp la semaine dernière. Nantes n’a gagné que deux fois en dix matchs.

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Kelvin Amian veut garder l’état d’esprit du Chaudron

Battu 1-0 à Saint-Étienne samedi, le FC Nantes a pourtant laissé une impression qui rassure son latéral droit. Pour Amian, les Canaris peuvent basculer du bon côté s’ils reproduisent l’attitude montrée dans le Chaudron, un déplacement préparé dans un climat tendu.

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L’ancien Toulousain parle avec du crédit. Buteur contre Dunkerque (2-3), il a la confiance de Grégory Poirier. Formé au TFC, passé par La Spezia en Serie A, il avait signé pour quatre ans et demi chez les Jaune et Vert. Son message vise un vestiaire qui reste sur trois matchs sans victoire : 0-0 contre Reims, 2-3 face à Dunkerque, puis 0-1 dans le Forez.

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Robinet présent, Mirbach et Tati toujours absents

Sorti dès la 10e minute à Saint-Étienne, touché aux ischio-jambiers, Thomas Robinet a été annoncé présent jeudi pour ce rendez-vous, alors qu’on le craignait forfait. Alexis Mirbach et Tylel Tati, blessés au genou, restent à l’infirmerie. Sékou Doucouré, remis d’une blessure aux ischio-jambiers, et Dehmaine Tabibou, malade avant l’ASSE, peuvent retrouver le groupe.

La Beaujoire aura toutes ses voix. La fermeture partielle de la tribune Loire, sanctionnée après les fumigènes de Nantes-Dunkerque, ne prendra effet que le 3 novembre. C’est la venue de Grenoble qui en fera les frais.

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Les compositions probables de FC Nantes-Clermont

FC Nantes : Dupé ; Amian, Perrin, Sow, Guilbert, Sissoko, F. Doucouré, Lepenant, Cherni, Leroux, Robinet.

Clermont Foot : Guivarch ; Sambia, Salmier, Nsimba, Kena Kabeya, Grillot, Koné, Kouamé, Ackra, Cantero, Okou.