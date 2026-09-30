Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Killian Corredor a repris l’entraînement à Nantes

Une bonne nouvelle tombe pour Killian Corredor au FC Nantes. L’attaquant nantais a repris l’entraînement après sa blessure qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

FC Nantes : Le retour de Killian Corredor se précise après sa blessure ?

Le FC Nantes reçoit une bonne nouvelle avant la reprise de la Ligue 2. Éloigné des terrains depuis fin août à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Killian Corredor a retrouvé le chemin de l’entraînement. L’attaquant nantais reprend le travail et suit, pour le moment, un programme adapté.

Arrivé durant le mercato estival, Corredor a essayé de montrer ce qu’il pouvait apporter à l’attaque des Canaris. Son début de saison a été remarqué. Face à Rodez, le 22 août dernier, l’ancien joueur de Darmstadt avait inscrit un doublé malgré la lourde défaite du FC Nantes (2-5). Mais cette rencontre avait aussi marqué un coup d’arrêt pour l’attaquant de 24 ans.

Touché aux ischio-jambiers au cours de cette rencontre, Corredor avait ensuite été contraint de rester à l’écart. Depuis, il a manqué les quatre dernières rencontres disputées par Nantes. Une absence qui a privé Grégory Poirier d’une gâchette offensive importante, alors que le technicien cherche encore la meilleure formule pour relancer son équipe en championnat.

Killian Corredor reprend progressivement ?

Après plusieurs semaines loin du groupe, Killian Corredor commence donc à entrevoir le bout du tunnel. L’attaquant a repris progressivement l’entraînement avec le FC Nantes. Il ne fait pas encore de travail intense. Le staff nantais ne souhaite prendre aucun risque avec un joueur qui revient d’une blessure.

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Corredor n’a pas participé au match amical disputé samedi dernier contre Le Mans, rencontre remportée par les Manceaux sur le score de 3 à 1. Le coach Grégory Poirier veut permettre à l’attaquant de retrouver toutes ses sensations avant de disputer des matchs officiels.

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Si sa reprise se poursuit sans problème et qu’aucune rechute ne vient perturber son programme, Corredor pourrait être disponible pour le prochain rendez-vous important des Canaris en Ligue 2. Le FC Nantes va affronter le Stade de Reims après la trêve internationale, le samedi 11 octobre. Cette échéance pourrait donc correspondre au retour de l’ancien Ruthénois dans le groupe nantais.

Killian Corredor titulaire après la trêve internationale ?

Pour Grégory Poirier, la nouvelle est intéressante. Le retour de Corredor offrirait un renfort de poids dans un secteur offensif qui a besoin de retrouver de l’efficacité. Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur nantais s’appuie notamment sur un système en 3-5-2. Dans cette organisation, le retour de l’attaquant pourrait changer les choses devant.

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Corredor possède notamment le profil pour évoluer dans un duo. Sa présence pourrait lui permettre de retrouver une place de titulaire aux côtés de Thomas Robinet ou d’Ignatius Ganago, selon les choix du staff et l’état de forme de chacun. Mais avant de penser à une titularisation, Nantes devra d’abord s’assurer que son attaquant est totalement remis.