Accueil - Mercato FC Nantes - Vente FC Nantes à 100M€ : arnaque ou le coup du siècle pour les Kita ?

Le FC Nantes est sur le point d’être vendu à Phenix Sports Invest pour 100 millions d’euros, après la signature d’un protocole entre le groupe mené par Paul Tavares et Waldemar Kita. Un montant particulièrement élevé pour un club actuellement engagé dans une saison de Ligue 2 compliquée et dont la situation économique interroge.

Vente FC Nantes : Un prix de rachat qui dépasse largement les standards récents

Sur le papier, l’opération a de quoi surprendre. D’après Eurosport, Phenix Sports Invest s’apprête à reprendre le club nantais pour une somme de 100 millions d’euros. Une valorisation qui paraît particulièrement ambitieuse alors que le FC Nantes évolue en Ligue 2 et se retrouve davantage préoccupé par le maintien que par une remontée immédiate dans l’élite.

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Le contraste est encore plus saisissant lorsqu’on regarde les précédentes transactions françaises. En 2024, l’AS Saint-Étienne, autre institution historique du football hexagonal, avait changé de propriétaire pour un montant estimé entre 20 et 30 millions d’euros.

Paul Tavares avait d’ailleurs manifesté son intérêt pour l’ASSE avant que Kilmer Sports Ventures ne finalise l’opération. La barre des 100 millions posée pour Nantes apparaît donc nettement au-dessus de références récentes.

Une maison sans dette, mais loin d’être sans charges

L’un des arguments avancés par l’entourage de Phenix Sports Invest tient à la structure financière du club. Waldemar Kita s’apprête à céder une équipe présentée comme dépourvue de dette, après avoir régulièrement injecté des fonds personnels pour maintenir les comptes à flot.

Mais cette absence de dette ne signifie pas que le modèle économique soit bénéficiaire. Le FC Nantes demeure structurellement déficitaire. Autre élément à ne pas négliger, le club n’est pas propriétaire de la Beaujoire et son centre de la Jonelière nécessite des investissements. Phenix Sports Invest estime néanmoins acheter davantage qu’un simple bilan comptable.

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Charles Kashema, associé de Paul Tavares, défend ainsi l’opération : « Ce club a une valeur, une histoire et un potentiel ». Selon lui, la puissance de la marque nantaise et le potentiel de formation constituent des actifs capables de justifier une partie de la valorisation.

La jeunesse nantaise peut-elle faire grimper la facture ?

C’est précisément sur la valeur des joueurs que repose une partie du raisonnement des futurs propriétaires. Selon l’entourage du groupe d’investisseurs cité par Eurosport, la marque FC Nantes serait évaluée à près de 30 millions d’euros et les actifs joueurs représenteraient entre 50 et 60 millions. Le calcul permet alors de se rapprocher mécaniquement des 100 millions réclamés pour la vente.

Le cas de Tylel Tati illustre toutefois la fragilité de cette méthode. Le jeune défenseur de 18 ans aurait suscité l’intérêt de Chelsea et aurait pu faire l’objet d’une proposition de 30 millions d’euros. Mais un spécialiste des rachats de clubs européens rappelle qu’un joueur n’est jamais un actif garanti : « Un joueur peut valoir une certaine somme au moment du rachat, et bien moins quelques semaines plus tard. »

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Le débat est donc loin d’être clos. Entre la puissance historique du FC Nantes, son centre de formation et ses perspectives sportives, les investisseurs misent sur une valeur future. Pour Waldemar Kita, l’essentiel est désormais ailleurs. Après des années à la tête du club, une vente à 100 millions d’euros représenterait une sortie financière spectaculaire.