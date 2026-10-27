Accueil - Mercato OM - OM : Abdelli pointe ses coéquipiers, le vestiaire grince des dents

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Au terme du match contre Havre, Himad Abdelli a dénoncé l’attitude de plusieurs remplaçants. Cette prise de parole a agacé le vestiaire de l’Olympique de Marseille.

Himad Abdelli en taille patron à l’Olympique de Marseille

Bruno Genesio semble avoir trouvé la bonne formule à l’Olympique de Marseille. Depuis deux rencontres, l’entraîneur olympien installe Himad Abdelli en meneur de jeu. Et l’international algérien répond présent sur le terrain. Il a été: buteur lors de ses trois dernières sorties de Ligue 1.

Himad Abdelli s’impose comme l’un des hommes forts de l’effectif. Même si rien ne laissait présager une telle transformation. Le joueur de 26 ans est arrivé d’Angers en février 2026. Il avait vécu une seconde partie de saison compliquée. Habib Beye l’ayant écarté après une altercation en avril dernier.

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Sous les ordres de Bruno Genesio, Himad Abdelli a retrouvé du temps de jeu, de la confiance et des sensations. Il compte déjà trois buts en champions. Les supporters et observateurs marseillais saluent sa progression. Mais son récents coup de gueule passe mal à Marseille

Un coup de gueule qui agace le vestiaire

Après la victoire 4-3 face au Havre, Himad Abdelli n’a pas mâché ses mots au micro de Ligue 1+. « Un match, c’est 90 minutes », a-t-il rappelé, avant d’ajouter : « les entrants doivent aussi se donner à fond ». Ses critiques visaient les remplaçants, en particulier Abdallah, Kamissoko, Maupay et Gomes.

Un discours assez similaire à celui de son entraîneur. Sauf que ces déclarations auraient été mal perçues dans le vestiaire de l’OM. L’insider Bello Foot 13 indique que certains joueurs n’auraient pas oublié l’aide qu’ils lui avaient apportée la saison dernière. « La déclaration d’Abdelli a été mal perçue par certains joueurs dans le vestiaire », a-t-il posté sur X.

L’ancien Angevin a depuis lors présenté ses excuses. Il a reconnu sur X une formulation maladroite de sa part. Il reste à savoir si l’épisode laissera des traces dans les semaines à venir. L’Olympique de Marseille tentera d’enchainer une nouvelle victoire dimanche face à Toulouse.

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