Accueil - Mercato OM - OM : Genesio dénonce le lobbying autour d’Antoine Valero

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Deux jours avant le choc OM-Toulouse, Bruno Genesio a vivement réagi aux sollicitations autour d’Antoine Valero. Il défend sa méthode de gestion du groupe marseillais, même si plusieurs jeunes talents sont sanctionnés.

OM : Antoine Valero réclamé, la mise en garde de Genesio

Bruno Genesio a fait une mise au point concernant Antoine Valero et la gestion des jeunes joueurs à l’Olympique de Marseille. Sachant que plusieurs Minot marseillais ont été sanctionnés après la victoire contre Le Havre (4-3). C’est le cas de Keyliane Abdallah renvoyé en équipe. Tandis que Nouhoum Kamissoko a subi de sévères remontrances.

L’entraîneur de l’OM est donc revenu sur la gestion des jeunes pousses à deux jours de la réception de Toulouse. Bruno Genesio dénonce ce qu’il considère comme une pression extérieure destinée à accélérer l’intégration de certains espoirs.

Le technicien marseillais ne se laissera pas influencer par ces attentes. « Je ne suis pas dupe. Il y a un lobbying autour des jeunes de l’OM depuis le début de saison. Je ne me laisserai pas avoir par ça », a-t-il prévenu. Bruno Genesio a aussi reconnu les qualités d’Antoine Valero. Même si le talent ne suffit pas à garantir une place dans le groupe professionnel.

Le technicien refuse de précipiter les choses

L’attaquant de 18 ans affiche pourtant des statistiques encourageantes. Il a disputé 6 rencontres avec la réserve pour 7 buts marqués. La saison passée, avec les U19 marseillais, il totalisait 19 buts en 25 matchs. Ses performances alimentent l’impatience autour de sa montée en équipe première.

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Bruno Genesio refuse cependant de lancer un jeune trop tôt. Chaque joueur doit d’abord démontrer qu’il est prêt à répondre aux exigences de l’élite. Même si l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte à Antoine Valero.

Ce discours intervient alors que l’OM reste sur trois succès consécutifs en championnat. La venue de Toulouse FC dimanche représente une belle occasion de poursuivre cette dynamique.

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