Accueil - Mercato OM - OM : Furieux, des supporters réclament la tête de Genesio

Les supporters de l’OM ont critiqué les choix de Bruno Genesio suite la défaite contre l’Olympiakos. Certains d’entre eux commencent même à réclamer son départ de Marseille.

Une soirée européenne qui tourne au cauchemar pour l’OM

Le public du Vélodrome attendait une réaction positive ce jeudi soir. Il a finalement été déçu. L’Olympique de Marseille a encore chuté en Ligue Europa face à l’Olympiakos (0-1). Santiago Hezze a inscrit l’unique but de la rencontre, juste avant la pause. Les Phocéens ont été incapables de revenir au score.

Les hommes de Bruno Genesio n’ont jamais trouvé les ressources pour inverser le cours du match. Ils concèdent leur deuxième revers de la compétition. Ils avaient reçu une claque reçue à Besiktas (4-1) lors de la première journée. Ce résultat enfonce un peu plus le club phocéen dans le doute.

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Les Marseillais occupent désormais la 32e place sur 36 au classement de la phase de Ligue. Ils se rapproche d’une élimination à ce stade de la compétition. La déception a ainsi vite laissé place à la colère à l’issue de cette rencontre européenne.

Des supporters déversent leur colère sur Bruno Genesio

Interrogés par La Provence, plusieurs supporters de l’Olympique de Marseille ont ciblé directement le technicien marseillais. Ils ont notamment critiqué ses choix tactiques. « C’est pas possible que Neal Maupay, Himad Abdelli et Angel Gomes soient titulaires. Ils ont des niveaux de district ».

L’un d’eux a même lancé sur un ton sarcastique : « Bruno Genesio, la transhumance. Il est venu promener ses chèvres ». D’autres ont réclamé purement et simplement son départ. Ils estiment qu’il ne serait plus l’homme de la situation. Au-delà du banc de touche, c’est un sentiment d’abandon qui se répand à Marseille.

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Un fan a regretté que l’OM soit devenu la risée de tous. « Tout le monde nous chie à la figure, tout le monde rigole de nous », a-t-il déploré. Certains affirment même qu’ils ne reviendront plus au Vélodrome, déçus du début de saison catastrophique de leur équipe favorite.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille aussi visés

Les footballeurs n’ont pas été épargnés non plus. Igor Paixao, Angel Gomes ou encore Neal Maupay ont concentré une grande partie des reproches. Les supporters estiment qu’ils sont tous passées à coté de leur match. Quand un autre fan regrette que l’équipe ne touche presque jamais le ballon.

Cette double désillusion européenne intervient dans un contexte déjà tendu, où chaque faux pas est scruté à la loupe. Même si quelques voix tentent de garder la tête froide en cette période de crise. Elles refusent d’envisager un scénario catastrophe pour la suite de la saison.

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Il appartient désormais à Bruno Genesio de vite renouer avec le succès. Le match prochain face à Angers promet d’être électrique. Un succès permet d’apaiser les tensions autour du club. Mais un nouvel échec risque de couter très cher à l’entraîneur de l’OM. Celui-ci ne compte que 2 victoires en 8 matchs.