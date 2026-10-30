Accueil - News-fil de l’actualité football - OM-Toulouse : le piège est déjà tendu pour les Marseillais

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Le dernier passage du Toulouse FC au Vélodrome a laissé une trace. En mars, le TFC y avait éliminé l’OM de la Coupe de France aux tirs au but. Les deux clubs se retrouvent ce dimanche pour OM-Toulouse, et Marseille arrive cette fois avec trois victoires de suite en Ligue 1.

OM-Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match de la 9e journée de Ligue 1 se joue le dimanche 1er novembre 2026 à 20h45, au stade Vélodrome. Il sera diffusé sur Ligue 1+, la plateforme de la Ligue.

Le classement donne un léger avantage aux Marseillais. L’OM est 8e avec 12 points (4 victoires, 4 défaites), Toulouse 11e avec 10 points (2 victoires, 4 nuls, 2 défaites). Deux points d’écart seulement, mais deux dynamiques différentes.

Un OM qui marque beaucoup, un TFC qui ne perd plus

Après un début de saison raté, l’équipe de Bruno Genesio enchaîne : 2-0 à Troyes, 5-2 à Angers, puis 4-3 contre Le Havre. Avec 18 buts, elle partage avec Rennes la meilleure attaque du championnat. Le dernier match a pourtant envoyé un signal d’alerte. Menés 4-0, les Havrais, derniers, ont marqué trois fois dans le dernier quart d’heure.

Le piège est déjà tendu pour les Marseillais #omtoulouse pic.twitter.com/M5DqF9h1T1 — Foot sur 7 (@footsur7fr) October 30, 2026

Toulouse, lui, reste sur cinq matchs sans défaite, dont un nul à Monaco (2-2) et une large victoire au Mans (0-3). Le 0-0 concédé à domicile face à Troyes a toutefois laissé un goût d’inachevé. Tengstedt, auteur de cinq buts, sera la principale menace pour la défense olympienne.

Compo OM-Toulouse : Paixão rassure, Emerson en forme

La bonne nouvelle de la semaine porte un nom : Igor Paixão a repris l’entraînement mercredi. L’ailier brésilien avait terminé la rencontre face au Havre le bras immobilisé, après une chute sur l’épaule. Une simple précaution, selon le club. Buteur contre Le Havre, il avait aussi trouvé le chemin des filets contre Toulouse en mars.

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À gauche de la défense, Emerson a délivré une passe décisive lors de chacun des trois derniers matchs de championnat. Le latéral de 32 ans a convaincu Éric Di Meco. « C’est quand même une des grandes satisfactions », a jugé l’ancien défenseur de l’OM, avant d’ajouter : « C’est un bon joueur, il a l’air d’avoir une bonne mentalité ».

Cornelius, blessé, manquera la rencontre. Keyliane Abdallah, renvoyé avec la réserve, reste incertain. Côté toulousain, le latéral droit Messali s’est blessé contre Troyes.

Compo probable de l’OM (4-2-3-1) : De Lange ; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson ; Nnadi, Højbjerg ; Harit, Abdelli, Paixão ; Gouiri.

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Compo probable de Toulouse (4-4-2) : Restes ; Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé ; Dønnum, Casseres, Sigur, Jørgensen ; Tengstedt, Russell-Rowe.

Genesio en conférence de presse avant OM-Toulouse

Bruno Genesio s’exprime ce vendredi à 13 heures, accompagné d’un joueur. L’entraîneur marseillais devra gérer un calendrier chargé : quatre jours après Toulouse, l’OM se rend à Leverkusen pour la 4e journée de Ligue Europa. La tentation de faire tourner existe, le risque aussi face à une équipe qui ne perd plus.

OM-Toulouse : Ben El Hadj à l’arbitrage, un bilan récent partagé

Hakim Ben El Hadj dirigera la rencontre. Sous ses ordres, l’OM affiche un bilan parfaitement équilibré en onze matchs : quatre victoires, quatre nuls et trois défaites. L’arbitre sera assisté de Huseyin Ocak et Julien Haulbert, avec Nicolas Rainville à la VAR.

Les deux dernières confrontations résument bien le duel. Le 4 mars 2026, en quart de finale de la Coupe de France, Toulouse avait arraché un 2-2 au Vélodrome (Greenwood et Paixão pour l’OM, Gboho et Cresswell pour le TFC) avant de s’imposer 4-3 aux tirs au but. Trois jours plus tard, Marseille prenait sa revanche en Ligue 1 au Stadium (0-1), sur un but de Greenwood.

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