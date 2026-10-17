Accueil - Mercato OM - Entre cession totale et entrée au capital : quel avenir pour l’OM ?

Frank McCourt ne serait pas officiellement vendeur de l’OM, malgré les doutes persistants de plusieurs acteurs du football français. À ses dix ans à la tête du club, le propriétaire américain pourrait privilégier l’arrivée de nouveaux investisseurs au capital plutôt qu’une cession complète.

Vente OM : Entre discours officiel et soupçons persistants, le flou demeure

La question de l’avenir de Frank McCourt à Marseille continue d’alimenter les discussions. Selon, RMC Sport, le propriétaire américain ne serait pas officiellement vendeur, alors que plusieurs personnalités du football français, qui l’ont côtoyé de près, seraient convaincues du contraire. Un décalage qui entretient les interrogations autour de l’avenir du club.

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La position officielle du club reste pourtant inchangée. Le président Stéphane Richard a défendu l’idée que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre. De leur côté, les proches de McCourt maintiennent le suspense sur ses intentions, tout en affirmant que l’homme d’affaires s’exprimera lorsqu’il aura des éléments concrets à communiquer.

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« McCourt parlera quand il aura des choses à dire ou à annoncer », rapportent ainsi les informations relayées par le média. Une déclaration qui ne confirme ni un départ imminent ni une volonté de conserver indéfiniment le contrôle du club.

Un nouvel investisseur pour ouvrir une autre voie ?

Plutôt qu’un changement complet de propriétaire, l’entrée de nouveaux partenaires financiers apparaît comme une piste crédible à court terme. Début septembre 2026, Stéphane Richard a indiqué que Frank McCourt était disposé à accueillir des investisseurs au capital de l’Olympique de Marseille.

Le président a néanmoins précisé qu’aucune démarche particulière n’avait été engagée et que les candidats seraient sélectionnés avec précaution. Cette éventualité permettrait au propriétaire américain de renforcer les ressources du club sans nécessairement abandonner les commandes.

Pour Marseille, l’enjeu est considérable : attirer des capitaux supplémentaires pourrait donner davantage de marge de manœuvre à la direction, à condition que les nouveaux partenaires apportent des moyens durables et partagent une ambition sportive cohérente. Mais entre une ouverture du capital et une véritable opération financière, la différence est loin d’être anecdotique.

Dix ans d’investissement, mais une valorisation sous pression

Arrivé en 2016, Frank McCourt a engagé des centaines de millions de dollars dans l’aventure marseillaise. Pourtant, les investissements consentis ne suffisent pas à effacer les interrogations sur l’équilibre économique du club. Les résultats sportifs, les recettes commerciales et la capacité à générer des revenus réguliers pèsent directement sur son attractivité auprès d’éventuels investisseurs.

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La valorisation de l’OM constitue ainsi l’un des principaux points sensibles du dossier. Certains observateurs estiment que McCourt sait que le club ne vaut pas un milliard d’euros, une appréciation qui reste à distinguer d’une estimation financière officielle. Dans ces conditions, une ouverture du capital pourrait représenter une solution plus réaliste qu’une vente totale, sans préjuger des intentions définitives de l’actionnaire américain.

Marseille face à un tournant stratégique

À Marseille, l’avenir de McCourt ne se résume donc pas à une question de départ ou de maintien. Le propriétaire doit aussi déterminer comment financer ses ambitions et préserver la compétitivité de l’équipe dans un environnement où les exigences sportives se heurtent aux contraintes économiques.

L’arrivée d’un partenaire solide pourrait constituer une réponse, à condition que les discussions débouchent sur des engagements concrets. Pour l’heure, aucun élément ne permet d’affirmer qu’une cession complète est imminente, pas plus qu’un accord avec un nouvel investisseur n’est annoncé.

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L’Olympique de Marseille reste dans une zone d’incertitude où les déclarations officielles côtoient les spéculations. Une chose est certaine : après dix ans de présence américaine, les prochaines décisions financières de McCourt pourraient peser lourd sur la trajectoire marseillaise.