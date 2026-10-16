Accueil - PSG mercato - Barça : Hansi Flick annonce deux retours de taille avant le PSG

Mardi prochain, le Barça se déplace au Parc des Princes pour affronter le PSG, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À cinq jours de ce choc, Hansi Flick, le coach des Blaugranas, a fait deux grosses annonces sur son effectif.

Barça : Raphinha et Frenkie de Jong aptes pour affronter le PSG

Dans cinq jours, tous les yeux de la planète football seront rivés vers le Parc des Princes pour un choc XXL entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Après sa belle victoire sur la pelouse de Manchester City, mercredi soir (2-4), le PSG va retrouver la Ligue des Champions mardi avec la réception du Barça pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue.

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Pour cette rencontre au sommet, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet, seul Senny Mayulu pourrait manquer à l’appel. Du côté du Barça, il y avait des interrogations sur les possibles présences de Raphinha, blessé avec la sélection brésilienne et qui avait manqué les trois derniers matchs du club catalan, et Frenkie de Jong, qui n’a toujours pas joué de la saison.

Mais pour tenter de faire tomber le collectif de Luis Enrique, l’actuel leader de Liga, qui se déplace ce week-end sur la pelouse du Real Betis, va pouvoir compter sur le retour de ces deux cadres. Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a confirmé qu’il allait finalement pouvoir compter sur Raphinha et Frenkie de Jong.

« Si vous lui posez la question, il vous dira qu’il est prêt à être titulaire, mais je dois y aller étape par étape avec lui. Il s’est bien entraîné avec le groupe, et son temps de jeu doit être géré comme il se doit. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera disponible, tout comme Frenkie de Jong. Frenkie est un joueur de très haut niveau, et je suis très heureux de son retour.

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Nous devons suivre son évolution, car il revient de blessure, comme Rodri. Cela nous offre une nouvelle option. Il faut voir comment il évolue. Tout semble bien se passer, même à l’entraînement. Il sera en mesure d’avoir quelques minutes demain », a déclaré l’ancien entraîneur du Bayern Munich.

Ce samedi face au Betis, Hansi Flick aura donc sûrement l’occasion d’offrir du temps de jeu à ses deux joueurs. Des retours appréciés alors que les Barcelonais devront enchaîner mardi au Parc des Princes, puis dimanche face au Real Madrid à l’occasion d’un Clasico déjà déterminant.

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En Catalogne, l’affrontement imminent avec le double champion d’Europe en titre est déjà dans toutes les têtes. Et si l’on en croit les informations de Sport, les joueurs du PSG sont conscients qu’ils vont affronter un adversaire de classe mondiale.

« Le respect envers Barcelone est total », peut-on lire dans les colonnes du quotidien espagnol. Malgré un bilan positif face au club espagnol ces dernières années, Paris appréhende cette rencontre sans se sentir favori et en étant conscient des progrès réalisés par le Barça de Hansi Flick. La saison dernière, les Parisiens l’avaient emporté (2-1) sur la pelouse de Barcelone en phase de ligue de la Ligue des Champions.

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