Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Lucas Digne prend une décision radicale à Paris

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De retour au PSG l’été passé, Lucas Digne peine à retrouver ses marques au PSG. Mais malgré son faible temps de jeu, le latéral gauche de 33 ans refuse de s’avouer vaincu par rapport aux concurrents à son poste.

Mercato : Lucas Digne ne s’inquiète pas de sa situation au PSG

Recruté comme doublure de Nuno Mendes, Lucas Digne occupe pour l’instant un rôle mineur dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. L’ancien défenseur d’Aston Villa mise sur le travail et la patience pour convaincre son entraîneur de lui accorder plus de temps de jeu.

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En effet, selon les informations relayées par le journal Le Parisien, Lucas Digne ne regrette pas son retour au Paris SG, même s’il est frustré par les nombreuses rencontres passées sur le banc. L’international français aurait aimé jouer plus, mais n’a pas prévu de baisser les bras. Alors qu’il se sent bien dans le groupe parisien et noue une relation de confiance avec le technicien espagnol, le natif de Meaux reste persuadé que son heure viendra.

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Malgré les absences de Nuno Mendes sur suspension ou blessure, ce qui aurait pu ouvrir un boulevard sur le côté gauche, Digne ne totalise que trois titularisations depuis le début de la saison, Luis Enrique préférant s’appuyer à plusieurs reprises sur Lucas Hernandez ou Warren Zaïre-Emery.

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Le média francilien explique que ces passages sur le banc n’ont en rien entamé la motivation et l’envie du joueur de retrouver une place de numéro 2 à gauche. Et pour cela, il a élaboré une stratégie pour séduire son coach.

Lucas Digne met les bouchées doubles pour s’imposer

D’après le quotidien régional, Lucas Digne redouble d’efforts à l’entraînement. Il travaille sur lui-même et analyse ce qu’il peut améliorer. Ce mardi, après la victoire contre l’Olympique Lyonnais, le défenseur formé au LOSC était présent au Campus PSG, alors que ses coéquipiers bénéficiaient d’un jour de repos.

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L’ancien protégé d’Unai Emery a travaillé individuellement et a enchaîné les exercices physiques. Une présence qui témoigne de l’état d’esprit d’un joueur décidé à inverser une situation qui lui est défavorable depuis le début de la saison.

« Lucas Digne a décidé de ne pas se montrer défaitiste sur sa situation et de se réfugier dans le travail afin d’inverser les choses. Pour preuve, ce mardi, au lendemain de la victoire face à l’OL, le latéral était présent au Campus pour s’entraîner individuellement, alors que ses coéquipiers profitaient d’un jour de repos. L’international français compte se concentrer sur lui même et analyser ce qu’il peut améliorer.

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C’est un vrai compétiteur, il prend son mal en patience et continue de travailler pour trouver du temps de jeu plus important, souffle-t-on dans son entourage », rapporte le média régional.