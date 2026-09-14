Real Madrid: Mbappé prévient le PSG pour la Champions League

Dans un long entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé s’est prononcé sur les deux Ligues des Champions remportés successivement par le PSG. L’occasion pour l’attaquant du Real Madrid d’annoncer la couleur pour l’édition de cette saison et son envie de détrôner son ancien club du toit de l’Europe.

Kylian Mbappé : « Le PSG est l’équipe à battre »

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Sans Ligue des Champions à son palmarès alors que le Paris Saint-Germain règne depuis deux ans sur le toit de l’Europe, Kylian Mbappé est déterminé à mettre fin à la domination de son ancien club avec le Real Madrid. Sans détour, l’international français de 27 ans n’a pas cherché à minimiser la réussite du Paris SG, mais il veut corriger cette absence dans sa vitrine à trophées.

« Ils ont gagné, on ne peut pas le leur enlever, félicitations à eux. Ils ont construit leurs victoires. Ils ont réussi à enchaîner avec une deuxième, et ça, c’est extraordinaire. Ils sont l’équipe à battre. Nous, Madrid, et toutes les autres équipes, on va dans l’idée de détrôner celle qui a gagné deux fois », a confié Kylian Mbappé à France Football.

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En pleine campagne pour le Ballon d’Or, le Champion du monde 2018 en profite pour envoyer un message clair aux hommes de Luis Enrique : la Ligue des Champions 2026 sera très disputée. En plus de vouloir ravir le Ballon d’Or à Ousmane Dembélé, le numéro 10 madrilène veut aussi priver les Rouge et Bleu d’un triplé historique dans la compétition majeure. Kylian Mbappé est ensuite revenu sur son départ. Il évoque simplement la fin d’un cycle pour le PSG et pour lui.

« Ce sont juste des cycles. J’arrête le mien avec le PSG, qui en commence un en achetant cinq titulaires (Pacho, Neves, D. Doué puis Kvaratskhelia en janvier). Ce cycle avait déjà commencé avec ma dernière saison. Avec (Luis) Enrique, on fait demi-finale (de C1, contre le Borussia Dortmund, 0-1, 0-1), à un cheveu on fait finale, donc t’es à un cheveu de faire trois finales de suite, c’était juste un nouveau cycle qui continuait (pour eux), c’était l’an II. Je ne me voyais pas passer toute ma vie à jouer en Ligue 1, je voulais réaliser mon rêve de jouer au Real. Et ce n’est jamais une erreur d’aller dans le plus grand club du monde », a ajouté l’enfant de Bondy.

Enfin, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde assure ne rien regretter sur ses anciennes déclarations, notamment une qui avait fait beaucoup de bruit au Paris Saint-Germain : « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin du PSG ».

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En effet, Kylian Mbappé assure que tous ses propos étaient sincères au moment, où il les avait tenus.