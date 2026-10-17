Accueil - Classement Ligue 1 - Mercato : fin de contrat en 2027, 86 joueurs de Ligue 1 concernés

Le 30 juin prochain lorsqu’on parlera mercato, 86 joueurs de Ligue 1 seront en fin de contrat avec leur club. Olivier Giroud, 40 ans, y figure. Ethan Mbappé, 19 ans, aussi. Entre les deux, on trouve le joueur le mieux coté du lot, Arthur Avom à Lorient, et un Stade Brestois qui risque de voir partir une bonne partie de son ossature. Le point club par club sur les joueurs libres en 2027, sauf prolongation d’ici là.

Mercato : Combien de joueurs de Ligue 1 sont en fin de contrat en 2027 ?

Le recensement établi à la mi-octobre donne 86 noms de joueurs qui sont en fin de contrat avec des clubs. Ils sont répartis sur 16 des 18 clubs de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain et Strasbourg sont les seuls à n’avoir aucun joueur de l’effectif professionnel concerné. À l’autre bout, Le Havre et le Paris FC comptent dix contrats qui expirent chacun.

Tous ne partiront pas. Une partie de la liste est composée de gardiens remplaçants et de jeunes formés au club dont la prolongation relève de la formalité. Le vrai sujet, ce sont les titulaires et les joueurs qui ont une valeur marchande. Un club qui laisse filer un élément estimé à plusieurs millions d’euros sans indemnité perd de l’argent, et les directeurs sportifs le savent.

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Le calendrier pèse aussi. Dès le 1er janvier 2027, ces joueurs pourront s’engager avec un club étranger pour la saison suivante. Les prolongations se négocient donc maintenant, ou les ventes se font cet hiver.

Joueurs en fin de contrat 2027 : la liste club par club

Club Joueurs en fin de contrat le 30 juin 2027 Angers SCO (5) Carlens Arcus, Oumar Pona, Jim Allevinah, Melvin Zinga, Amine Sbaï AJ Auxerre (5) Naouirou Ahamada, Alvin Petit Dol, Assane Dioussé, Sinaly Diomandé, Axel Tuanzebe Stade Brestois (6) Ludovic Ajorque, Mama Baldé, Lucas Tousart, Kenny Lala, Romain Cagnon, Brendan Chardonnet Le Havre AC (10) Arnaud Bodart, Guy-Noël Zohouri, Lionel Mpasi-Nzau, Mbwana Samatta, Gauthier Gallon, Felix Mambimbi, Mathéo Bodmer, Daren Mosengo, Elysée Logbo, Josh Maja RC Lens (3) Florian Sotoca, Mathieu Gorgelin, Régis Gurtner Le Mans FC (6) Nicolas Kocik, Augustin Delbecque, Dame Gueye, Alexandre Lauray, Antoine Rabillard, Edwin Quarshie LOSC Lille (2) Olivier Giroud, Ethan Mbappé FC Lorient (8) Arthur Avom, Montassar Talbi, Jean-Victor Makengo, Théo Le Bris, Yvon Mvogo, Aiyegun Tosin, Benjamin Leroy, Bingourou Kamara Olympique Lyonnais (2) Nicolás Tagliafico, Paul Akouokou Olympique de Marseille (6) Emerson, Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Jeffrey de Lange, Jelle Van Neck, Théo Vermot AS Monaco (3) Takumi Minamino, Lukas Hradecky, Samuel Nibombe OGC Nice (8) Sofiane Diop, Hicham Boudaoui, Youssouf Ndayishimiye, Morgan Sanson, Ali Abdi, Axel Witsel, Teddy Boulhendi, Issiaga Camara Paris FC (10) Maxime Lopez, Obed Nkambadio, Pierre Lees-Melou, Jonathan Ikoné, Samir Chergui, Hamari Traoré, Vincent Marchetti, Thibault De Smet, Omar Sissoko, Yoan Koré Stade Rennais (1) Ludovic Blas Toulouse FC (3) Mark McKenzie, Aron Dønnum, Niklas Schmidt ESTAC Troyes (8) Ismaël Boura, Merwan Ifnaoui, Paolo Gozzi, Kandet Diawara, Adrien Monfray, Zacharie Boucher, Lucas Maronnier, Renaud Ripart

Avom, Diop, Boudaoui : les dossiers qui valent le plus cher

Arthur Avom est le cas le plus pressant. Le milieu camerounais de Lorient, 21 ans, est estimé autour de 20 millions d’euros. Les Merlus ont encore la main pour le prolonger ou le vendre en janvier. Lorient vit en partie de la revente de ses jeunes, et un départ libre de ce profil ferait mal aux comptes.

À Nice, le chantier est plus large. Sofiane Diop (valeur estimée à 15 millions d’euros), Hicham Boudaoui (12 millions) et Youssouf Ndayishimiye (7 millions) arrivent tous à échéance, en même temps que trois trentenaires, Morgan Sanson, Ali Abdi et Axel Witsel, ce dernier âgé de 37 ans. Le Gym a déjà connu un automne agité, de la piste Ben Arfa avortée aux tensions avec l’OM. Toute l’actualité azuréenne est sur notre page OGC Nice.

Monaco doit trancher pour Takumi Minamino, 31 ans, et pour son gardien Lukas Hradecky, 36 ans. Rennes n’a qu’un seul dossier, mais il pèse : Ludovic Blas, valorisé autour de 10 millions d’euros. À Marseille, l’arrière gauche Emerson, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia sont concernés.

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Lille, lui, a deux situations opposées sur la même liste. Giroud, à 40 ans, se rapproche de la fin de carrière. Ethan Mbappé, 19 ans et estimé à 12 millions d’euros, représente au contraire un investissement que le LOSC n’a aucun intérêt à voir s’évaporer.

Le Paris FC et Le Havre, dix contrats chacun, n’ont pas le même problème. Côté parisien, l’échéance concerne des joueurs d’expérience comme Maxime Lopez et Pierre Lees-Melou au milieu, mais aussi le jeune gardien Obed Nkambadio, estimé à 5 millions d’euros, Jonathan Ikoné devant et le latéral droit Hamari Traoré, 34 ans. Au Havre, la liste compte trois gardiens, Arnaud Bodart, Lionel Mpasi-Nzau et Gauthier Gallon, ainsi que les deux attaquants Josh Maja et Mbwana Samatta.

Brest, le club le plus exposé

Six contrats seulement, mais pas n’importe lesquels. Ludovic Ajorque et Mama Baldé, les deux avant-centres, sont concernés. Lucas Tousart au milieu, Brendan Chardonnet et Kenny Lala en défense aussi, plus le gardien Romain Cagnon. Si rien ne bouge, le Stade Brestois peut perdre en juin son duo d’attaque, un milieu et deux défenseurs d’un seul coup.

Le profil des joueurs complique l’équation. Ajorque et Chardonnet ont 32 et 31 ans, Lala 35. Prolonger des trentenaires coûte cher et engage le club sur des années où leur rendement peut baisser. Les laisser partir oblige à reconstruire d’un coup. Tousart, 29 ans, est le plus jeune des cinq joueurs de champ concernés.

Les joueurs africains en fin de contrat 2027

Une trentaine de joueurs de la liste ont une nationalité africaine, souvent en plus de la nationalité française. Plusieurs sont internationaux : Hicham Boudaoui avec l’Algérie, Montassar Talbi et Ali Abdi avec la Tunisie, Amine Harit avec le Maroc, Aiyegun Tosin avec le Bénin, Geoffrey Kondogbia avec la Centrafrique.

Pays Joueurs (club) Algérie Hicham Boudaoui (Nice), Teddy Boulhendi (Nice), Samir Chergui (Paris FC) Bénin Aiyegun Tosin (Lorient) Burundi Youssouf Ndayishimiye (Nice) Cameroun Arthur Avom (Lorient) Centrafrique Geoffrey Kondogbia (OM) Comores Ismaël Boura (Troyes) Congo Melvin Zinga (Angers) Côte d’Ivoire Sinaly Diomandé (Auxerre), Paul Akouokou (OL), Guy-Noël Zohouri (Le Havre) Gabon Jim Allevinah (Angers) Guinée Issiaga Camara (Nice), Kandet Diawara (Troyes) Guinée-Bissau Mama Baldé (Brest) Mali Hamari Traoré (Paris FC), Oumar Pona (Angers) Maroc Sofiane Diop (Nice), Amine Harit (OM), Amine Sbaï (Angers) Nigeria Josh Maja (Le Havre) RD Congo Axel Tuanzebe (Auxerre), Lionel Mpasi-Nzau (Le Havre) Sénégal Assane Dioussé (Auxerre), Dame Gueye (Le Mans), Bingourou Kamara (Lorient) Tanzanie Mbwana Samatta (Le Havre) Tunisie Montassar Talbi (Lorient), Ali Abdi (Nice)

Pour ces joueurs, la fenêtre de janvier a une saveur particulière. Un pré-contrat signé à l’étranger dès le 1er janvier peut leur ouvrir les portes du Golfe, de la Turquie ou d’un autre championnat européen sans que leur club touche un euro.

Et l’ASSE, Nantes ?

Les deux anciens cadors du championnat ne figurent pas dans ce relevé, puisqu’ils évoluent en Ligue 2 cette saison. Leurs dossiers contractuels sont suivis sur nos pages ASSE et FC Nantes. Le classement et les résultats de l’élite sont à retrouver dans notre rubrique Ligue 1.

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