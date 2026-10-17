Accueil - Mercato ASSE - Compo ASSE : Le onze probable de Cathro face au Red Star

L’ASSE se déplace sur la pelouse du Red Star ce samedi, pour la neuvième journée de Ligue 2, avec l’ambition de conserver la première place. Privé de Gautier Larsonneur et de Tamar Svetlin, Ian Cathro devrait réorganiser son onze de départ, tout en récupérant son capitaine Julien Le Cardinal.

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L’AS Saint-Étienne aborde ce choc au sommet avec une pression supplémentaire, celle de protéger son trône face à son dauphin. Ian Cathro devrait s’appuyer sur une équipe remaniée pour ce déplacement délicat au stade Bauer. Les Verts restent sur une victoire convaincante contre Rodez (2-0), un résultat qui leur a permis de reprendre les commandes du championnat. Le Red Star, lui, entend profiter de l’avantage du terrain pour inverser la hiérarchie.

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Dans ce duel entre deux prétendants aux premières places, la moindre approximation pourrait coûter cher. L’ASSE devra donc conjuguer solidité défensive, maîtrise du milieu de terrain et efficacité offensive. Cathro ne dispose pas de toutes ses forces, mais plusieurs cadres devraient être présents pour tenter de faire la différence.

Larsonneur absent, Ndiaye face à un baptême du feu

C’est la principale mauvaise nouvelle pour les Stéphanois. Touché au genou après un choc avec Kévin Pédro lors de la rencontre contre Rodez, Gautier Larsonneur ne devrait pas tenir sa place. La durée exacte de son indisponibilité reste inconnue, même si plusieurs semaines d’absence sont envisagées.

Après avoir préservé sa cage lors de la dernière sortie des Verts, le gardien doit désormais céder les gants. Mamour Ndiaye devrait ainsi être titularisé pour ce rendez-vous important. Entré en jeu face au RAF, le portier sénégalais aura l’occasion de démontrer qu’il peut répondre présent lorsque la hiérarchie est bouleversée.

Une prestation convaincante pourrait renforcer sa position dans la concurrence avec Larsonneur. Mais à Bauer, face à un adversaire direct, la marge d’erreur sera réduite. Le jeune gardien devra rassurer sa défense et afficher une concentration de tous les instants.

Le Cardinal revient, la défense retrouve ses repères

Le retour de Julien Le Cardinal constitue une bouffée d’oxygène pour Cathro. Absent contre Rodez, le défenseur s’est entraîné normalement durant la semaine et devrait retrouver sa place dans l’axe aux côtés de Sohaib Naïr. Son retour permettrait également à l’ASSE de récupérer son capitaine, un élément précieux dans un match où l’expérience et la communication défensive compteront énormément.

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Kévin Pédro devrait, de son côté, retrouver le couloir droit après avoir dépanné dans l’axe avec réussite lors de la précédente journée. Joao Ferreira pourrait donc débuter sur le banc malgré sa prestation encourageante. Devant cette défense à quatre, Maxime Bernauer devrait conserver sa place au milieu, où sa capacité à organiser le jeu offre une solution supplémentaire à l’entraîneur écossais.

Boakye et Breum, les accélérateurs du jeu stéphanois

Dans l’entrejeu, Aron Csongvai devrait accompagner Bernauer pour assurer l’équilibre de l’équipe. Plus haut, Jakob Breum devrait être reconduit après avoir délivré deux passes décisives contre Rodez. Sa vision du jeu et sa capacité à trouver les espaces pourraient s’avérer déterminantes face à un Red Star qui cherchera à perturber la construction stéphanoise.

Augustine Boakye devrait également conserver sa place. Le Ghanéen reste sur une série particulièrement convaincante, avec cinq buts inscrits en cinq rencontres distinctes. Son activité entre les lignes et sa capacité à se projeter représentent des armes majeures pour l’ASSE. Toutefois, l’absence de Tamar Svetlin, touché au tendon d’Achille, réduit les options de Cathro et pourrait obliger le staff à gérer avec prudence les efforts de ses milieux de terrain.

Ballo et Cardona maintenus pour faire trembler Bauer

En attaque, Thierno Ballo devrait être reconduit après avoir retrouvé le chemin des filets contre Rodez. L’attaquant autrichien a confirmé qu’il pouvait se montrer dangereux, même après une occasion manquée. Son sens du placement et sa mobilité pourraient offrir des solutions à ses partenaires dans une rencontre où chaque opportunité risque de compter.

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Irvin Cardona devrait l’accompagner. Malgré une période sans but, l’ancien joueur du Stade Brestois conserve la confiance de son entraîneur après avoir été désigné joueur du mois d’août. Saint-Etienne espère que cette association retrouvera rapidement son efficacité. Face au dauphin, les Stéphanois auront besoin de davantage que de bonnes intentions. Il faudra concrétiser les occasions pour repartir de Saint-Ouen avec un résultat positif.

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Ndiaye – Pédro, Le Cardinal, Naïr, Ben Old – Boakye, Bernauer, Csongvai, Breum – Ballo, Cardona.