Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais : « L’OM était supérieur », Thomasson sans filtre

‎‎Le Stade Rennais a dominé l’OM (1-0), vendredi 11 septembre, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Auteur de l’unique réalisation de la rencontre, Adrien Thomasson a pourtant reconnu que les Marseillais avaient pris le dessus avant la pause, avant de saluer la réaction rennaise.

‎‎Stade Rennais – OM : Une victoire, mais pas une première période tranquille pour le SRFC

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‎‎Le Stade Rennais a dû s’employer pour venir à bout de l’OM. Longtemps bousculés, les hommes de Franck Haise ont changé de visage après la pause, avec davantage d’intensité et de mobilité. Une réaction qui a fini par faire basculer la rencontre.‎

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‎Adrien Thomasson, interrogé au micro de Ligue 1+, n’a pas cherché à maquiller les difficultés rencontrées. « Sincèrement, il faut féliciter les gars, on a rectifié le tir en seconde période. On était en difficulté. Il faut reconnaître que l’OM était supérieur à nous », a-t-il expliqué.

‎‎Thomasson raconte le déclic rennais

‎‎Le milieu de terrain a ensuite détaillé ce qui, selon lui, a permis à Rennes de reprendre le contrôle. « En deuxième période, on est monté dans l’agressivité, au niveau technique, dans la mobilité », a-t-il fait savoir. Une montée en puissance concrétisée par son propre but, précieux dans une rencontre longtemps indécise.

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‎‎Le scénario aurait même pu être plus confortable pour les Bretons. « On est récompensés et on aurait pu se mettre à l’abri plus tôt et vivre une fin de match tranquille », a confié Thomasson. Mais le Stade Rennais a finalement conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

‎‎Un début de saison qui change déjà le regard

‎‎Cette victoire permet aux Rennais d’afficher 10 points sur 12 possibles après quatre journées. Le chiffre est particulièrement parlant : le club s’installe provisoirement en tête du championnat et confirme son excellent démarrage, tandis que Marseille concède une troisième défaite consécutive.

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‎‎Pour Thomasson, cette soirée possède également une dimension particulière. Arrivé cet été en provenance du RC Lens, le milieu de 32 ans s’est engagé avec Rennes jusqu’en 2029. Il compte désormais plus de 400 rencontres professionnelles à son actif.