Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Franck Haise s’accuse après le naufrage à Lyon

Franck Haise assume la responsabilité de la lourde défaite (4 à 0) du Stade Rennais face à l’OL. L’entraîneur rennais a effectué sept changements dans son onze de départ pour ce match.

Stade Rennais : Comment Franck Haise est passé à côté à Lyon ?

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Franck Haise a décidé de faire sept changements dans son onze de départ pour ce match un pari qui n’a pas porté ses fruits. Les conséquences de ces changements, comme le rappelle L’Equipe, ont été immédiates et ont contribué à la lourde défaite. Après le match, le coach du club breton a assumé pleinement la responsabilité de la défaite de son équipe.

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Il a déclaré en conférence de presse que ses sept changements dans l’équipe étaient une erreur. Le technicien breton a reconnu publiquement avoir eu tort concernant ses choix tactiques et n’a pas cherché à reporter la faute sur ses joueurs.

« Quand on est entraîneur, en l’occurrence avec les sept changements que j’ai faits et que l’on prend 4 à 0, le premier fautif, c’est moi », a reconnu le technicien de 55 ans, beau joueur au moment de tirer les enseignements d’une soirée ratée. L’ancien entraîneur du RC Lens n’a rien trouvé à redire à la prestation lyonnaise. Loin de se cacher derrière ses seuls choix manqués, il a tenu à saluer la qualité affichée par l’Olympique Lyonnais, son bourreau du jour.

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« On est tombé sur une équipe qui nous a largement été supérieure dans tous les domaines. On a essayé, mais on était trop loin de Lyon ce soir pour espérer quelque chose de positif », a concédé Franck Haise. Cette clairvoyance, Haise en a encore fait preuve au moment d’analyser le contenu du match.

« On avait plutôt bien commencé dans ce qu’on avait envie de faire, mais contre Lyon, il faut être excellent du début à la fin. Je ne minimise pas nos manques, mais il ne faut pas minimiser la qualité du jeu de Lyon ce soir », a ajouté le successeur d’Habib Beye.

En assumant la responsabilité de la défaite, Franck Haise a montré son engagement envers son équipe et sa volonté de tirer les leçons de cette expérience. Les déclarations de Franck Haise ont mis en lumière les difficultés rencontrées par le Stade Rennais face à l’OL.

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Alors que Franck Haise avait décidé de profondément modifier son équipe à Lyon, samedi, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, l’entraîneur du Stade Rennais a dû faire le constat que tous ses joueurs n’étaient pas encore au même niveau. Ses sept changements ont été inefficients, tandis que la tactique de son homologue rhodanien, avec un turnover en Ligue Europa à Anderlecht et la mise en place de son équipe type contre le SRFC, aura été une vraie réussite.

Le score final de 4 à 0 reflète l’écart entre les deux équipes durant le match. L’équipe du Stade Rennais devra désormais se remettre de cette défaite et se préparer pour les prochains défis. Les enseignements tirés de cette expérience seront cruciaux pour l’avenir de l’équipe.

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