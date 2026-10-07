OM : Grégory Lorenzi clarifie la situation entre Genesio et McCourt

Bruno Genesio reste pleinement engagé avec l’OM malgré les tensions apparues autour de la situation sportive et financière du club. Interrogé après les premières semaines de la saison, Grégory Lorenzi assure que l’entraîneur, lié à Marseille jusqu’en 2028, reste au cœur du projet malgré ses désaccords exprimés avec Frank McCourt.

OM : Lorenzi affiche une ligne commune avec Genesio

Le début de saison marseillais a rapidement placé Bruno Genesio sous pression, entre résultats décevants, contraintes économiques et ambitions revues à la baisse. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi s’est employé à calmer les spéculations autour d’une éventuelle rupture avec son entraîneur.

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Le directeur sportif assure même partager une certaine proximité de caractère avec le technicien lyonnais. « On a certaines similitudes », explique-t-il, avant de rappeler que le calme apparent de Genesio ne signifie nullement qu’il garde tout pour lui : « Il sait dire les choses. » Pour Lorenzi, cette franchise fait partie du rôle d’un entraîneur confronté aux difficultés.

Le contrat de Genesio ne laisse pas place au doute

Les interrogations sur l’avenir du coach ont pourtant gagné du terrain après plusieurs déclarations critiques concernant la situation de l’OM. Lorenzi se veut catégorique : « Une démission de Genesio ? Je n’y crois pas du tout. Le coach s’est engagé jusqu’en 2028. » Le message est clair : aucune procédure de départ n’est actuellement envisagée par la direction.

Le directeur sportif décrit au contraire un travail commun pour corriger les insuffisances de l’équipe. La trêve a notamment permis de faire le bilan des premières rencontres, sans imaginer une révolution de l’effectif. « On ne va pas révolutionner l’effectif car on ne peut pas le faire », reconnaît Lorenzi. L’idée est donc d’améliorer le fonctionnement collectif avec les moyens disponibles.

McCourt au cœur des débats, mais pas d’explosion interne

Les déclarations de Genesio sur les contraintes financières ont forcément alimenté les spéculations autour de ses relations avec Frank McCourt. Lorenzi refuse toutefois de transformer ces divergences en guerre interne. « On est tous alignés avec le coach, la direction et moi », assure-t-il. Selon lui, l’entraîneur exprime surtout une frustration légitime face à une situation qui limite les possibilités sportives.

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Cette version doit néanmoins être replacée dans un contexte déjà tendu. L’Équipe avait rapporté que McCourt poussait l’OM à réduire son train de vie et sa masse salariale, tandis que Genesio et Lorenzi devaient composer avec des marges de manœuvre très limitées. Le dossier Igor Paixao avait notamment provoqué de fortes tensions durant l’été, même si le joueur avait finalement été conservé.

Une méthode commune pour survivre à l’austérité

Grégory Lorenzi ne cache pas les difficultés économiques qui encadrent son travail. L’OM devait réduire sa masse salariale et n’a pas pu construire l’effectif espéré, une contrainte qui explique en partie le discours prudent du directeur sportif. Quelques semaines plus tôt, il avait d’ailleurs prévenu qu’une vente ne suffirait pas nécessairement à permettre une nouvelle arrivée.

Dans ces conditions, Lorenzi revendique une philosophie de gestion différente d’un modèle qui repose uniquement sur une qualification européenne ou les droits télévisés. « Attendre les droits TV ou une qualif en LDC pour faire un budget, c’est la mauvaise direction », estime-t-il. Son objectif est de construire un OM capable de conserver un équilibre financier indépendamment de ses résultats sportifs.

Les jeunes et le recrutement restent encore des équations

Cette prudence concerne également la formation. Lorenzi reconnaît que plusieurs jeunes commencent à saisir leur chance, mais refuse de promettre une intégration automatique. « Il ne s’agit pas de les faire jouer en claquant des doigts », explique-t-il, tout en rappelant que certains éléments ne sont pas encore prêts à évoluer régulièrement au plus haut niveau.

Même logique pour le recrutement. L’attractivité de l’OM demeure réelle, mais elle ne suffit pas à effacer les contraintes financières. « On ne peut pas dire à un joueur d’attendre le dernier moment, on doit être honnête », souligne Lorenzi. À Marseille, le directeur sportif avance donc sur une ligne étroite : défendre le projet sportif de Genesio tout en respectant les impératifs économiques imposés au club.

Une unité à préserver quand le Vélodrome grondera

Lorenzi sait également que la pression populaire peut rapidement modifier l’atmosphère autour de l’équipe. Son intégration à Marseille ne semble pourtant pas l’effrayer, lui qui compare avec humour les discussions passionnées de la cité phocéenne à celles de sa Corse natale. « Quand on parle football, on a l’impression qu’on s’engueule ! », plaisante-t-il. Mais derrière le sourire, le message est sérieux.

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Le directeur sportif sait que les sifflets finiront peut-être par tomber si les résultats ne suivent pas. Dans cette éventualité, il demande à la direction de rester solide : « Si la direction montre qu’on peut dérailler au moindre grain de sable, il y aura des répercussions. » Pour Grégory Lorenzi, la priorité est donc simple : maintenir la cohésion entre Genesio, la direction et le secteur sportif avant que la pression du Vélodrome ne transforme les premières fissures en véritable fracture.