Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Leeds va relancer la piste Paixao à une condition

Igor Paixao connait une baisse de forme inquiétante à l’Olympique de Marseille. Et son avenir va sans doute animer le prochain mercato marseillais. Leeds United étant déjà prêt à relancer les négociations pour sa signature.

Bruno Genesio souhaitait garder Igor Paixao à l’OM

Bruno Genesio s’est battu cet été pour conserver Igor Paixao. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, en soutien avec son directeur sportif Grégory Lorenzi, a réussi à retenir l’ailier brésilien. Tandis que Frank McCourt espérait le vendre au plus offrant avant la fermeture du mercato.

La direction de l’OM avait besoin de liquidités. Sans parler des restrictions de la DNCG lui imposant une réduction considérable de sa masse salariale. Les responsables marseillais attendaient un chèque d’environ 50 millions d’euros pour le laisser. Bruno Genesio a pesé de tout son poids dans les négation et a conservé son jeune ailier droit.

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Igor Paixao est ainsi resté à l’Olympique de Marseille. Cette seconde saison était l’occasion pour lui de confirme. Sauf que le joueur de 26 ans peine à retrouver son meilleur niveau sous les couleurs phocéens. 11 rencontres de suite sans but ni passe décisive.

Un départ déjà envisagé en 2027

Cette méforme relance logiquement les spéculations sur son avenir. Sachant que Igor Paixao avait lui-même entendre qu’un départ en janvier n’était pas impossible. Même si un transfert l’été prochain parait plus plausible. L’hypothèse de son départ s’installe progressivement à Marseille.

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Surtout que son vilain geste à Troyes a enflammé les débats ces derniers jours. Et sa prestation insipide face à l’Olympiakos (1-0) n’a fait qu’amplifier les spéculations. C’est là qu’intervient Leeds Unied. Selon Football Insider, le club anglais suit de près la situation d’Igor Paixao.

Leeds United attend une baisse de son prix

Leeds United l’avait déjà approché lors du dernier mercato. Les Whites restent à l’affût et seraient prêt à revenir à la charge pour son transfert à une condition. Que son tarif soit revu à la baisse. Le journaliste Pete O’Rourke estime qu’un accord deviendrait envisageable si Marseille réduisait ses exigences.

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« Si le prix demandé par l’Olympique de Marseille pour Igor Paixao baisse lors des prochains mercatos, un accord pourrait être conclu », explique le confrère britannique. Quel montant l’OM exigera pour son attaquant polyvalent. Les Phocéens devraient réclamer au moins 30 millions d’euros ou un plus. Les semaines à venir permettront d’en savoir un peu plus.