Accueil - Mercato OM - OM : Le staff de Genesio dans la tourmente, Fondelot visé

La crise à l’Olympique de Marseille s’accentue désormais autour des membres du staff de Bruno Genesio. Un homme est notamment pointé du doigt. Il est question de Randy Fondelot.

OM : Bruno Genesio en plein doute après la défaite

Bruno Genesio connait un début de saison inquiétant à l’Olympique de Marseille. Son équipe, battue ce jeudi (1-0) face à l’Olympiakos en Ligue Europa, sombre à nouveau dans le doute. L’inquiétude grandit chez les supporters comme chez les observateurs de l’OM. Ceux-ci s’interrogent sur la suite de la saison.

Ce revers de l’OM au stade Vélodrome a en effet remis en lumière les limites d’un effectif en manque de profondeur. Marseille n’ayant signé aucune recrue cet été, Bruno Genesio doit composer avec un groupe amoindri sur plusieurs tableaux. La Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France.

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La question de la condition physique des joueurs de l’OM revient alors avec insistance. De nombreuses voix s’élèvent même dans la cité phocéenne pour dénoncer une préparation athlétique insuffisante. Surtout de plusieurs blessures affectent le vestiaire phocéen.

Randy Fondelot, la cible de la défiance

Même si Tochukwu Nnadi est de retour, Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg sont encore à l’infirmerie. Et comme souvent dans ce genre de moments difficiles, on cherche des responsables. Le staff de l’OM est désormais dans le viseur des critiques.

L’Équipe rappelle que Bruno Genesio est arrivé en Provence avec une équipe resserrée. Il s’est appuyé sur Dimitri Farbos, son adjoint formé à la préparation physique, et sur Thomas Choinard. Ce dernier est responsable de la performance. Cédric Uras, issu de l’académie lyonnaise, les a rejoints en cours d’été.

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Un seul membre de l’ère Habib Beye est resté en place : Randy Fondelot. Celui-ci est chargé de l’échauffement d’avant-match et voit sa légitimité être contestée depuis quelques semaines par certains proches du vestiaire, indique la source. Les dernières blessures n’ont fait qu’accentuer cette défiance

Un déplacement à Angers déjà sous tension

Le contexte est pesant avant le déplacement de l’OM dimanche à Angers. Les Phocéens aimeraient enchaîner après leur succès à Troyes. Sauf que Bruno Genesio manque de solutions pour l’instant. À cette pression sportive s’ajoute une menace extra-sportive : les difficultés financières du club.

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