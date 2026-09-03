PSG-AS Monaco : Brisard au sifflet, mauvais présage ?

Jérôme Brisard dirigera le choc entre le PSG et l’AS Monaco vendredi au Parc des Princes, pour la 3e journée de Ligue 1. À 40 ans, l’arbitre compte 177 matches dans l’élite et présente surtout une statistique plus élevée que la moyenne concernant les exclusions directes.

‎‎‎ PSG-AS Monaco : Le rendez-vous parisien confié à Brisard

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‎‎‎Le choix est désormais arrêté. Jérôme Brisard sera au sifflet du duel entre le PSG et l’AS Monaco, avec Erwan Finjean et Julien Haulbert comme assistants. Karim Abed officiera comme quatrième arbitre, tandis que Alexandre Castro et Wilfried Bien seront chargés de l’assistance vidéo.

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‎‎‎La rencontre se disputera vendredi à 21h05 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain, actuellement 11e, accueillera Monaco, leader, dans une affiche où chaque intervention arbitrale sera forcément scrutée. Le match sera diffusé sur Ligue1+.

‎‎‎Des cartons jaunes dans la moyenne, rien de révolutionnaire

‎‎‎Sur les avertissements, Jérôme Brisard ne présente pas un profil particulièrement alarmant. Ses 3,53 cartons jaunes distribués en moyenne par match correspondent exactement à la moyenne nationale annoncée, elle aussi fixée à 3,53, comme le rapporte Paris Fans.

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‎Autrement dit, les joueurs ne devraient pas découvrir un arbitre distribuant les sanctions comme des prospectus. La vigilance restera néanmoins de mise dans une rencontre où l’intensité pourrait rapidement monter d’un cran. Le dialogue et la protection des joueurs seront donc particulièrement importants.

‎‎‎Le rouge direct, véritable point de vigilance

‎‎C’est dans cette catégorie que le profil de Jérôme Brisard devient nettement plus intéressant. L’arbitre affiche 0,23 exclusion directe par rencontre en Ligue 1, contre 0,17 pour la moyenne nationale. L’écart n’est pas énorme en apparence, mais il constitue le chiffre le plus marquant de son profil.

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‎‎À l’inverse, Brisard est moins enclin à sortir un deuxième avertissement : 0,05 exclusion par match, contre 0,09 au niveau national. Le message est donc assez clair : un joueur déjà averti n’est pas automatiquement condamné à quitter la pelouse, mais un geste jugé suffisamment grave peut coûter beaucoup plus cher.

‎Penaltys : une autre donnée à surveiller

‎‎‎Jérôme Brisard se situe également légèrement au-dessus de la moyenne concernant les penaltys. Il en accorde 0,37 par match dans sa carrière en Ligue 1, contre 0,34 pour l’ensemble du championnat selon les chiffres dévoilés par Paris Fans.

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‎‎‎Ces données ne permettent évidemment pas de prédire le scénario de PSG-AS Monaco. Elles dessinent seulement un profil. Et celui-ci mérite attention : cartons jaunes dans la norme, peu de seconds avertissements, mais davantage de rouges directs et un nombre de penaltys légèrement supérieur à la moyenne.