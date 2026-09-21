Accueil - PSG mercato - PSG : Ferran Torres évoque son statut de Supersub au Paris SG

Auteur de débuts remarquables avec le Paris Saint Germain, Ferran Torres semble apprécier son statut de Supersub sous les ordres de Luis Enrique. Interrogé au micro de beIN Sport, l’attaquant espagnol a livré son avis sur cette décision de son entraîneur Luis Enrique.

PSG : Ferran Torres pas inquiété par son rôle ?

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Remplaçant face à l’OM dimanche soir en clôture de la cinquième journée de la Ligue 1 (2-1), Ferran Torres, entré en jeu à la 59e minute de jeu en remplacement de Khvicha Kvaratskhelia, a eu besoin de seulement 7 minutes pour trouver le chemin des filets, comme montré par Ligue 1+.

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Auteur de 6e buts en 7 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du FC Barcelone, en grande forme, n’a eu aucun problème à accepter la décision de son entraîneur Luis Enrique. Au micro de beIN Sports, Ferran Torres a ouvertement avoué qu’il n’a aucun problème avec son statut de remplaçant tant qu’il peut aider son équipe à gagner.

« Ce n’est pas important de savoir si tu débutes ou pas. L’important, c’est que quand tu entres sur le terrain, tu donnes tout pour l’équipe et tu essaies de l’aider (…) Le secret de mon efficacité ? Il faut juste prendre sa chance. Parfois, tu as de la chance et tu marques, parfois tu ne marques pas. La seule chose à faire, c’est de continuer d’essayer, encore et encore », a confié l’attaquant de 26 ans, qui a déjà conquis son mentor Luis Enrique.

Luis Enrique prêt à chambouler ses plans pour Ferran Torres ?

Recruté lors du dernier mercato estival pour 48,5 millions d’euros pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, Ferran Torres remplit très bien son rôle, faisant même déjà oublier le buteur portugais. Enchaînant les buts depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, le Champion du monde 2026 a rapidement gagné sa place au sein de la rotation de Luis Enrique.

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Si bien qu’il semble même en mesure de titiller le trio offensif titulaire composé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Encore buteur ce dimanche soir à Marseille, Torres a reçu les louanges de son coach Luis Enrique, après le Classique, au stade Vélodrome.

« Je suis spécialement content de tous les joueurs qu’on a signés, parce qu’ils nous apportent tous. Ils nous apportent des choses très importantes pour continuer à grandir en tant qu’équipe. Spécialement Ferran, il est dans une forme incroyable. Il est spécialement fort dans les appels dans l’axe, il va dans l’espace, il fait des appels tout le temps.

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Quand tu as une équipe et des milieux comme nous avons, avec Beraldo, Vitinha, Fabian, Neves, Warren, qui ont la capacité à faire des passes, et que tu as un joueur avec cette capacité à faire des appels… Il est dans un très bon moment, on est très content », s’est enflammé Luis Enrique en conférence de presse.

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