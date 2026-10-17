Accueil - PSG mercato - PSG : Nuno Mendes touché à la cuisse, à 3 jours du Barça

Nuno Mendes a quitté la pelouse face à Strasbourg, samedi, après avoir ressenti une gêne à la cuisse. Trois jours avant la réception du FC Barcelone en Ligue des champions, les premières informations se veulent rassurantes. Sa présence mardi n’est pourtant pas acquise.

Strasbourg-PSG : Une sortie sur blessure de Nuno Mendes qui inquiète

Le PSG a retenu son souffle à la Meinau. Mais plus de peur que de mal pourrait-on dire, du moins pour le moment. D’après RMC Sport, Nuno Mendes aurait simplement ressenti une gêne à la cuisse. Le staff ne semble pas inquiet, mais des examens doivent préciser la nature du problème. Rien ne permet, pour l’instant, de parler d’une blessure sérieuse.

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Le latéral portugais a stoppé sa course à la 87e minute, puis filé droit aux vestiaires lors de la victoire 1-3 assurée sur la pelouse du RC de Strasbourg. Luis Enrique avait déjà utilisé tous ses changements, Paris a donc fini le match à dix. Une fin de rencontre pénible, dont le club se serait bien passé à trois jours d’un rendez-vous européen.

Luis Enrique choisit de ne pas prendre de risque

Au micro de Ligue 1+, après le match, l’entraîneur espagnol du PSG a donné des nouvelles de son latéral gauche. « J’espère que ce n’est pas grand-chose pour Nuno. On n’a pas voulu prendre de risque… On évaluera la situation demain », a confié Luis Enrique. Le message est clair : on ménage un joueur pour éviter qu’un souci mineur devienne un vrai problème.

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En conférence de presse, il a précisé l’endroit touché : « Il a senti une petite chose (à une cuisse), on a décidé de ne pas prendre de risques. Je ne sais pas si on peut appeler ça une blessure », a-t-il indiqué. Ces mots appellent à la prudence dans un sens comme dans l’autre. Le ton est encourageant, mais personne n’a promis que Mendes serait là contre le Barça.

Paris retient son souffle pour Nuno Mendes avant le Barça

Le calendrier ne laisse aucune marge. Le PSG reçoit le FC Barcelone mardi 20 octobre, en Ligue des champions, et Luis Enrique a besoin de son latéral gauche. À 24 ans, Nuno Mendes apporte sur son côté de la vitesse, des montées incessantes et une vraie présence dans les duels. Sans lui, le coach devrait revoir son dispositif.

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Le PSG a remporté la Ligue des champions 2024-2025 et doit désormais défendre cette place au sommet avec un effectif qu’il faut préserver. Annoncer un forfait serait prématuré, garantir un retour tout autant. Le bilan médical de dimanche tranchera. D’ici là, Paris croise les doigts pour que cette alerte ne soit qu’une frayeur.