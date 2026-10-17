Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ben Old désigne le vrai patron de l’équipe de Saint-Etienne

A l’ASSE, il y a un vrai patron dans l’équipe en dehors du capitaine Julien Le Cardinal. Un joueur très important pour le collectif selon Ben Old.

ASSE : La qualité technique et les performances de Boakye impressionnent Ben Old

Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l’ASSE, a désigné Julien Le Cardinal comme capitaine cette saison. Il a remplacé Gautier Larsonneur, qui est devenu un des vices-capitaine, avec Maxime Bernauer. En marge de ces cadres du vestiaire, il y a un patron technique sur le terrain, en la personne d’Augustine Boakye, d’après Ben Old.

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« Augustine est magnifique. Sincèrement, c’est l’un des meilleurs joueurs avec lequel j’ai pu jouer, et au-delà de ça, c’est une super personne. Ça me rend très heureux de le voir performer en ce moment, dans la lignée de ce qu’il fait en séance d’entraînement. C’est un joueur très important pour le groupe », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

5 buts et 3 passes décisives pour l’ailier de Saint-Etienne

L’international Ghanéen (2 sélections) est parmi les joueurs les plus décisifs de l’AS Saint-Etienne ce début de saison. Avec 5 buts marqués lors des cinq derniers matchs consécutifs et 3 passes décisives délivrées en 8 matchs disputés, il est le meilleur buteur des Verts. Il est aussi 3e au classement des buteurs de la Ligue 2.

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Pour Ben Old, les performances actuelles du polyvalent ailier soulagent énormément les Stéphanois. « Il y a de très bons joueurs dans notre équipe, mais Augustine Boakye est en très bonne forme en ce moment. J’espère qu’on va pouvoir continuer à lui offrir des possibilités », a-t-il souligné.

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Lors du dernier match contre Rodez, le numéro 20 de l’équipe de Ian Cathro a marqué un superbe but, en réalisant le coup du sombrero du pied gauche, suivi d’une reprise du pied droit, sur le deuxième but de la victoire de l’ASSE (2-0).

Le Néo-Zélandais se met au service du Ghanéen

Désormais, l’arrière gauche des Verts compte se mettre davantage au service de son co-équipier, afin de le rendre meilleur et de lui permettre d’être plus décisif. « Je vais lui donner le plus de ballons possibles. Je vais m’appliquer à lui donner le plus de ballons possibles pour qu’il puisse continuer à nous montrer sa qualité », a-t-il promis.

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Ben Old n’a pas fait que louer les qualités et apprécier les performances d’Augustine Boakye. Il parie sur lui pour faire tomber le Red Star, ce samedi (20h) au stade Bauer. « Lui et les autres joueurs, quand ils sont en forme, je ne pense pas que nos adversaires puissent les arrêter dans cette Ligue 2. Si on est tous à ce niveau-là, nos adversaires auront du mal à nous affronter », a prévenu le Néo-Zélandais.

Cardona, Ballo et Breum sont aussi performants et décisifs

Outre Augustine Boakye, plusieurs joueurs de l’équipe de Saint-Etienne sont aussi décisifs à l’entame de cette saison. Irvin Cardona compte 4 buts et 5 passes décisives. Thierno Ballo a inscrit 5 buts et offert 2 passes décisives.

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Dans l’entrejeu, la recrue Jakob Breum s’est installé comme le maître à jouer. De plus, le milieu offensif danois est décisif. Il a marqué 2 buts et a délivré 4 passes décisives en 7 matchs. Augustine Boakye n’est évidemment pas le seul joueur le plus important de l’équipe de Ian Cathro.