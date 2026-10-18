Vente FC Nantes : La DNCG n’a pas validé le dossier Tavares

Trois semaines après la signature du protocole de la vente du FC Nantes, le processus n’a toujours pas été validé par le gendarme financier. La DNCG attend encore de nombreux documents comptables, juridiques et financiers de Phenix Sports Invest, et aucun rendez-vous n’a été calé pour présenter le dossier. Waldemar Kita reste donc seul maître à bord du FC Nantes, au lendemain d’une nouvelle défaite à la Beaujoire.

Vente FC Nantes DNCG : le calendrier a déjà glissé

Le scénario annoncé était serré. Les repreneurs devaient remettre leur dossier le mercredi 14 octobre, avec une audition envisagée une dizaine de jours plus tard. Quatre jours après cette échéance, la pile n’est pas complète et le compte à rebours n’a même pas commencé.

D'après @lequipe, la DNCG attend encore beaucoup de documents comptables, juridiques et financiers de la part de Phenix Sport Invest. Toujours d'après Johan Rigaud, aucun rendez vous de présentation du dossier n'est fixé entre le clan Tavares et la DNCG. #FCNantes — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) October 17, 2026

Les exigences n’ont pas bougé depuis le 11 octobre. La DNCG veut voir 25 millions d’euros bloqués sur un compte bancaire avant toute audition, une somme calquée sur le déficit structurel du club lors des trois dernières saisons. S’y ajoutent un rapport d’enquête de moralité indépendant, le détail de l’actionnariat, les justificatifs de l’origine des fonds et un plan de financement sur trois ans. Nous avions détaillé ce pouvoir de veto de la DNCG dès le 13 octobre.

Studio Média Sur 7 – Photo Paulo Tavares, candidat au rachat du FC Nantes – avec Phenix Capital.

Le montant global de l’opération, évoqué autour de 100 millions d’euros, n’a jamais été confirmé par les parties. Le protocole paraphé dans la nuit du 28 au 29 septembre ne transfère rien tant que l’instance n’a pas donné son feu vert. Le comité social et économique du club, lui, avait rendu à l’unanimité un avis défavorable début octobre, en doutant de la fiabilité des investisseurs. Cet avis reste consultatif.

Si les garanties sont jugées insuffisantes par la DNCG, celle-ci peut s’opposer à la vente du FC Nantes par Kita. Elle n’a rien rejeté à ce stade puisqu’elle n’a même pas encore en sa possession le dossier incomplet pour statuer. Pour la famille Kita, propriétaire du club depuis 2007, cette attente prolonge une sortie annoncée sans lui fixer d’échéance.

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Un vestiaire qui joue sans savoir pour qui

Samedi, les Canaris ont mené grâce à Kelvin Amian (29e) avant de voir Dunkerque renverser le match, avec un but de Prutsev (38e) puis un doublé de Robail (43e, 59e). La réduction du score de Hachem dans le temps additionnel n’a rien changé et le FCN reste avec une cinquième défaite de la saison qui ne lui laisse que la quatorzième place au classement de Ligue 2.

« Le sentiment, c’est de la déception, parce qu’on a été fragiles défensivement », a reconnu Grégory Poirier après la rencontre. L’entraîneur avait déjà glissé, quelques jours plus tôt : « Je n’ai pas eu de contact non plus avec l’éventuel repreneur ». Son groupe avance donc sans connaître ni le futur propriétaire, ni son projet sportif.

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Chaque semaine perdue rapproche le mercato d’hiver, ouvert en janvier, sans qu’un actionnaire capable de valider un budget soit identifié. Si le dossier continue de trainer en longueur jusqu’en décembre, les arbitrages de recrutement reviendront à une direction sortante qui n’a plus vraiment la main, ou à un nouvel actionnaire tout juste installé. Dans les deux cas, le FC Nantes de Poirier, déjà fragile au classement, risque de passer la mi-saison avec l’effectif actuel.

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