OM : Les défaites hantent encore Bruno Genesio !

Bruno Genesio n’a toujours pas digéré les récents revers de l’OM. Une situation inquiétante alors que son équipe affronte ce vendredi le Stade Rennais.

OM : Bruno Genesio n’a pas évacué la frustration après Paris FC

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L’Olympique de Marseille marque le pas en ce début de saison. Après la victoire inaugurale contre Strasbourg (4-0), les Phocéens ont sombré. Ils ont enchainé deux revers consécutifs face à Monaco (2-0) et Paris FC (2-3). L’OM occupe à présent une honteuse 10e place au classement. Cette mauvaise passe pèse lourdement sur les organismes d’un groupe touché par des blessures.

Elle ronge surtout l’esprit de Bruno Genesio. L’Équipe rapporte que l’entraîneur de l’OM peine à avaler la pilule de ces récents échecs. Son staff et lui n’ont pas vraiment évacué la frustration. Ils ont décortiqué la rencontre face aux Parisiens à plusieurs reprises en analysant les images vidéo avec le groupe en vue de corriger les défaillances.

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« On travaille, comme beaucoup de staffs, avec de la vidéo. Sur les forces de l’adversaire, sur nos matchs, sur nos entraînements collectifs et individuels. C’est un outil qui a révolutionné le métier d’entraîneur. Il y a un gros travail d’observation à la vidéo », confiait Bruno Genesio à la presse.

Il refuse de tout chambouler à Marseille

Le coach de l’OM refuse néanmoins de céder à la panique ou de tout jeter aux oubliettes. Pas question pour lui de céder à la révolution de salon ou de balayer d’un revers de main les efforts consentis. À titre d’exemple, l’idée de basculer à une défense à trois est mise de côté pour l’instant.

Bruno Genesio mise plutôt sur la continuité. Il fait toujours confiance à sa paire défensive composée de Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley. « Aguerd et CJ ont joué qu’un seul match ensemble. On ne peut pas avoir d’automatismes avec un match », rétorquait-il face aux critiques.

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La rigueur et la patience restent pour le moment les meilleurs remèdes pour Bruno Genesio afin de redresser la barre sans tout désorganiser. Reste à savoir si ses choix seront concluants ce vendredi face au Stade Rennais. Rendez-vous est pris au Roazhon Park à partir de 20h45.