Accueil - Mercato OM - OM : La DNLH prépare un dispositif exceptionnel pour l’Olympiakos

L‘OM recevra l’Olympiakos en Ligue Europa à la mi-octobre, une affiche déjà suivie de près par les autorités françaises. La DNLH prépare l’évaluation du risque avec les forces de l’ordre locales et leurs homologues grecques, tandis que le classement définitif de la rencontre interviendra seulement 48 heures avant le coup d’envoi.

OM : Pourquoi l’Olympiakos mobilise-t-il déjà les autorités ?

L’OM n’a pas encore accueilli l’Olympiakos que la machine sécuritaire est déjà lancée. Dans un entretien accordé à RMC Sport le 22 septembre 2026, le commissaire Ronan Delcroix, chef de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), a expliqué pourquoi cette rencontre européenne retient particulièrement l’attention des autorités.

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Le responsable a notamment insisté sur le profil des déplacements grecs et sur la capacité de certains clubs à remplir leur parcage, avec l’appui de leur diaspora. « On a vraiment quelques rencontres européennes à un haut niveau de risques qui s’annoncent », a déclaré Ronan Delcroix au micro de RMC Sport. L’Olympiakos figure précisément parmi les rendez-vous qui nécessitent une préparation approfondie.

Comment la sécurité de l’OM – Olympiakos va-t-elle se construire ?

Le dispositif ne sera pas improvisé quelques heures avant le match. Selon Ronan Delcroix, le travail commence dès le tirage européen avec une première coordination organisée sous l’égide de l’UEFA. Les informations concernant le nombre de supporters attendus, leur profil et les mesures envisagées sont alors croisées entre clubs, autorités et services de police.

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Un mois avant la rencontre, une nouvelle étape doit permettre à la police locale et au préfet de département d’évaluer concrètement la menace. Une réunion finale est ensuite programmée quelques jours avant le match afin d’arrêter le dispositif opérationnel. « Une deuxième réunion aura lieu quelques jours avant le match, où le dispositif est calibré et présenté à tout le monde », a précisé le chef de la DNLH à RMC Sport.

Pourquoi le classement définitif attendra-t-il les dernières heures ?

Une particularité mérite d’être soulignée. Le niveau de risque officiel ne sera pas figé plusieurs semaines à l’avance. La DNLH conserve la possibilité d’ajuster son appréciation en fonction des informations recueillies jusqu’au dernier moment, notamment concernant la présence éventuelle de supporters identifiés comme sensibles.

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« La DNLH rend son classement 48 heures avant le match », a expliqué Ronan Delcroix lors de son intervention sur RMC Sport. Cette méthode permet donc de tenir compte d’éléments susceptibles d’évoluer entre la préparation initiale et le jour du rendez-vous. Pour l’Olympiakos, le responsable a toutefois déjà prévenu que la rencontre sera considérée comme particulièrement sensible.

Que change ce contexte pour Marseille et le Vélodrome ?

Pour l’Olympique de Marseille, cette vigilance renforcée signifie surtout que la rencontre dépassera largement le cadre sportif. Les autorités devront gérer les déplacements des supporters visiteurs, leur arrivée à Marseille, leur acheminement vers le stade et la séparation des différents publics. Autant de paramètres qui peuvent transformer une soirée européenne en véritable opération logistique. Le contexte marseillais ajoute une donnée supplémentaire.

Ronan Delcroix a évoqué devant RMC Sport l’amitié existant entre une partie des supporters de Marseille et ceux de l’AEK Athènes, tout en rappelant les rivalités impliquant certains clubs grecs. Le moindre détail sera donc observé. Et si le football doit rester au centre de la soirée, les autorités entendent manifestement éviter que les tribunes ne deviennent le théâtre d’un autre match.

Jusqu’où ira le dispositif autour de cette affiche européenne ?

L’élément essentiel est que tout n’est pas encore connu. Ni le niveau précis du classement de la rencontre, ni l’intégralité des mesures qui seront finalement retenues ne peuvent être considérés comme définitivement arrêtés à ce stade. La DNLH attendra notamment les dernières informations avant de figer son appréciation.

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Cette prudence est cohérente avec la méthode décrite par Ronan Delcroix. Pour le club phocéen, le rendez-vous contre l’Olympiakos s’annonce donc comme une soirée où chaque détail comptera. Dans les prochaines semaines, les réunions vont se multiplier, les informations circuler et le dispositif se préciser. À Marseille, avant même que le ballon ne roule, la bataille de l’organisation aura déjà commencé.