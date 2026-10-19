Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Du nouveau sur la prolongation de Fonseca à Lyon

Alors que la fin du contrat de Paulo Fonseca à l’OL se rapproche, Matthieu Louis-Jean a lâché une première réponse sur l’avenir du technicien portugais. Cependant, il est resté flou.

Mercato : Le coach de l’OL entretient le flou sur son avenir

Engagé à l’OL, fin janvier 2025, Paulo Fonseca arrive en fin de contrat le 30 juin 2027. Il est donc entré dans sa dernière année de contrat à Lyon. Interrogé sur son futur entre Rhône et Saône par Olympique-et-Lyonnais, la saison dernière, il était resté évasif dans sa réponse. Selon lui, « ce n’était pas le moment d’en parler ».

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À huit mois de la fin du contrat du technicien portugais, les spéculations sur sa situation sont persistantes. La tendance actuelle évoque son départ en fin de saison. Une rumeur entretenue par Matthieu Louis-Jean dans des propos rapportés par la source.

Louis-Jean sur la prolongation de Fonseca : « C’est en cours, on discute, on prend notre temps »

Interrogé par le média spécialisé sur l’avenir de Paulo Fonseca, il a évoqué des négociations en cours avec ce dernier. « C’est en cours, on discute, on échange. On a toujours dit qu’on prenait notre temps », a-t-il répondu, sans en dire plus sur une éventuelle avancée ou un possible blocage sur le dossier.

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Évidemment, il reste encore plusieurs mois avant la fin de la saison. De plus, la priorité du club rhodanien, actuellement, c’est le redressement de ses comptes et les résultats sportifs. Justement, l’entraîneur de 53 ans sera évalué en fin de saison, avant toute décision sur son avenir. S’il ne qualifie pas l’OL pour la coupe d’Europe en fin d’exercice 2026-2027, son contrat ne sera pas reconduit.

Le bilan de Paulo Fonseca à Lyon ?

Nommé dans la foulée du limogeage de Pierre Sage, à la mi-saison 2024-2025, Paulo Fonseca avait terminé à la 6e place de Ligue 1. La saison dernière (2025-2026) son équipe avait fait mieux. Elle avait fini à la 4e place du championnat.

Contraint de passer par le tour préliminaire pour espérer jouer la Ligue des champions, Lyon a été recalé par Fenerbahçe en barrages en aout 2026. Comme l’année dernière, les Gones disputent donc la Ligue Europa. Ils ont remporté leurs deux premiers matchs de poule contre Anderlecht (1-2) et Crystal palace (3-2).

Le bilan européen du Portugais est le suivant : une élimination en quart de finale de la C3 par Manchester United en avril 2025. Son équipe avait été renversée par les Red Devils (5-4), alors qu’elle menait (2-4) en prolongation, à 10 minutes de la fin des 120 minutes.

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La saison dernière (mars 2026), l’Olympique Lyonnais a été sorti par le Celta Vigo en huitième de finale de la Ligue Europa, alors qu’il avait fait un excellent parcours en phase Ligue, avec une première place sur 36 équipes. En Ligue 1, Paulo Fonseca et ses joueurs sont les nouveaux leaders à l’issue de la 7e journée. Ils comptent 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite.