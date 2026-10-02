Accueil - Mercato OL - OL : Niakhaté quitte le rassemblement du Sénégal sur blessure

Moussa Niakhaté a quitté prématurément le rassemblement du Sénégal après s’être blessé et avoir passé une IRM à Marseille. Le défenseur de l’OL est forfait pour Sénégal-Comores, prévu le 4 octobre au Vélodrome, et doit désormais poursuivre ses soins avec son club.

OL : Pourquoi Moussa Niakhaté a-t-il été libéré par le Sénégal ?

La nouvelle est tombée jeudi soir, alors que le défenseur lyonnais se trouvait avec les Lions. Dans un communiqué publié par la Fédération Sénégalaise de Football, l’instance explique que Moussa Niakhaté, touché au cours du rassemblement, a passé une IRM dans la matinée à Marseille avant que Patrick Vieira ne décide de le libérer.

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« Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer », précise la FSF. Le défenseur rejoint donc l’OL afin de poursuivre sa prise en charge médicale, tandis que la sélection sénégalaise devra composer sans lui contre les Comores.

Que révèle réellement cette alerte physique ?

Pour l’instant, le mystère demeure autour de la blessure de Niakhaté. La Fédération sénégalaise confirme l’existence du problème physique et le passage de l’IRM, mais ne précise ni la zone touchée, ni la gravité exacte du pépin, ni une éventuelle durée d’indisponibilité. Autrement dit, impossible de transformer cette alerte en diagnostic avant les prochains examens et l’évaluation du staff médical lyonnais.

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Le seul élément certain est donc son forfait pour la rencontre internationale du 4 octobre. La FSF indique également que le joueur rentre dans son club pour « poursuivre sa prise en charge médicale » et lui adresse ses vœux de « prompt rétablissement ». Pour l’OL, l’enjeu sera désormais de connaître rapidement la nature du problème et surtout sa compatibilité avec les prochaines échéances du calendrier.

Pourquoi cette blessure de Niakhaté peut-elle peser à Lyon ?

À 30 ans, Moussa Niakhaté occupe une place importante dans la construction lyonnaise. Son profil ne se résume pas à son rôle défensif. Les données fournies par Data’Scout lui attribuent un indice de 77 dans le profil de défenseur relanceur, ce qui le place au neuvième rang de Ligue 1 sur cet indicateur.

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Son apport dans la première relance apparaît encore plus nettement avec ses indices de 92 en passes progressives, 86 en passes vers l’avant réussies et 86 en passes longues réussies. Des chiffres qui racontent un défenseur capable de casser une ligne depuis l’arrière et de donner de l’élan aux possessions lyonnaises. Quand un défenseur commence à jouer les premiers mètres comme un milieu, son absence peut forcément modifier quelques habitudes.

Les statistiques de Moussa Niakhaté disent-elles tout sur son impact ?

Le tableau est toutefois moins flatteur dans les duels. Son indice atteint seulement 11 sur le pourcentage de duels défensifs gagnés, 14 dans les duels aériens et 23 pour les interceptions. Attention cependant à l’interprétation. Ces chiffres sont des centiles et ne signifient absolument pas qu’il ne remporte que 11 % de ses duels.

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Son activité physique présente elle aussi un visage contrasté. Sa vitesse maximale affiche un indice de 77, mais son volume de courses à haute intensité est évalué à 47, tandis que la distance parcourue à haute intensité tombe à 33. Ces données dessinent donc un profil particulier : un défenseur précieux dans l’utilisation du ballon, mais dont les statistiques défensives et physiques invitent à une lecture plus nuancée.

Quand l’OL saura-t-il si cette blessure change ses plans ?

C’est désormais la principale interrogation. Le retour anticipé de Niakhaté à Lyon va permettre au staff médical du club de prendre le relais et d’affiner le diagnostic. Tant que la nature de la blessure et son degré de gravité ne sont pas connus, aucune durée d’absence sérieuse ne peut être avancée.

Pour Lyon, l’attente risque donc d’être plus pénible que le communiqué initial. Le Sénégal a déjà tranché en le libérant, mais l’OL doit maintenant attendre le verdict médical concernant son défenseur. Entre une simple précaution et une indisponibilité plus longue, l’écart peut être considérable. La réponse devrait venir des examens et de l’évolution de son état dans les prochains jours.