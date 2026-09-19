Accueil - ASSE - ASSE : Bernauer identifie les failles avant le déplacement à Metz

Maxime Bernauer a livré un diagnostic sans détour avant ce rendez-vous piège pour l’ASSE face au FC Metz. Duels perdus, adversaire à identifier, principes à préserver… le défenseur stéphanois pose les termes du débat sans céder à la panique.

ASSE : Dunkerque, une défaite qui sonne comme une piqûre de rappel ?

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Jeudi midi, conférence de presse. Bernauer prend la parole, deux jours avant Metz. Il revient sans détour sur la première défaite de la saison. Le constat est net : les Verts ont buté sur un problème inédit. Le défenseur pointe un secteur précis, celui des duels, terrain sur lequel l’ASSE dominait jusque-là.

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Selon Bernauer, les verts ont « gagné moins de duels que d’habitude», sans pour autant sombrer dans le drame. Dunkerque a posé une question tactique différente. Une question à laquelle il faudra répondre plus vite la prochaine fois. Vidéo, travail quotidien, ajustements : la méthode reste la même, seul le problème change de visage à chaque adversaire.

Fallait-il tout remettre en cause ?

Une défaite ne peut effacer le très bon début de saison de l’AS Saint-Etienne. Et Bernauer le dit sans détour. Une défaite ne signifie ni un relâchement, ni une perte d’humilité. Il va même plus loin : d’autres matchs remportés avaient comporté davantage de failles, simplement personne n’y avait prêté attention.

« Ce n’est pas du tout un manque d’humilité ou un relâchement parce qu’il n’y a vraiment pas ça», martèle le Stéphanois en conférence de presse. L’état d’esprit tient bon. Le groupe garde le cap sur ce qui a fonctionné depuis août. Une gifle, pas un séisme.

Metz, un adversaire taillé pour faire mal ?

Le calendrier n’attend pas. Bernauer décrit une équipe messine complète dans le registre offensif à affronter : vitesse sur les ailes, présence dans la surface, jeu aérien maîtrisé, coups de pied arrêtés dangereux. Un profil taillé pour piéger une défense encore convalescente.

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Autre alerte : l’attaque messine ne ressemble à aucun de ceux croisés jusqu’ici. Pour Bernauer, « Ils ont un vrai point d’appui devant». La consigne est claire, les empêcher de recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Un travail collectif, minutieux, sur les espaces et les temps de sortie.

Et si les statistiques mentaient ?

Défaite sur le papier. Mais Bernauer refuse de s’arrêter au tableau d’affichage. La seconde période aurait pu tout changer, selon lui. « Si on le joue 10 fois, il y a peut-être 6-7 fois où on le gagne», avance-t-il, sans pour autant balayer les axes de travail réels.

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Le message est double : reconnaître les manques, refuser la dramatisation. Cinq victoires en cinq matchs avant ce revers. Reste une question, et elle est de taille : accroc isolé, ou première fissure ?

Les Verts ont-ils vraiment retenu la leçon ?

Metz arrive vite. Trop vite pour ruminer, assez vite pour réagir. Bernauer y voit plutôt une opportunité qu’une menace : « C’est un bon match pour réagir après cette défaite ». Le ton est donné, on avance, on ne regarde pas en arrière.

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Il file la métaphore jusqu’aux échecs : chaque équipe cherche la faille de l’autre tout en protégeant la sienne. L’ASSE devra garder son identité intacte, tout en corrigeant ce qui a coûté cher en Moselle. Samedi, le moindre faux pas pourrait à nouveau tout faire basculer.