Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Naïr révèle ce qui a changé dans la tête des Verts depuis Metz

L’ASSE a retenu la leçon de Metz. Après le succès contre le Red Star (0-1), Sohaib Naïr dévoile le déclic mental qui a permis aux Verts de défendre ensemble et de préserver leur victoire.

ASSE : Metz, une cicatrice devenue moteur de révolte

L’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse du Red Star, au terme d’un match dur et âpre. Au micro du club, Sohaib Naïr a reconnu que le souvenir de Metz avait pesé dans la préparation de ce déplacement. Le défenseur stéphanois a confié que ses coéquipiers avaient gardé en tête les deux buts encaissés après avoir mené 2-0 contre les Lorrains.

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« On avait tous en tête le match de Metz où c’était un match à notre portée, on menait deux à zéro et on prend deux buts », a expliqué le joueur. Cette fois, pas question de gaspiller un avantage pourtant mince. Face à un concurrent direct qui n’a rien lâché jusqu’au bout, les Stéphanois ont misé sur la solidarité et la discipline, quitte à renoncer au beau jeu.

Sohaib Naïr insiste sur le prix de la solidarité

Ce changement ne tient pas qu’à la tactique. Pour Sohaib Naïr, tout s’est joué dans les têtes. La désillusion de Metz a provoqué un vrai sursaut collectif. Le défenseur résume cette nouvelle approche sans détour : « L’erreur, c’est une fois, on s’est dit qu’il ne fallait pas la répéter », a-t-il fait savoir.

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Le Stéphanois a aussi salué l’engagement de tout le groupe : « On a travaillé là-dessus et tout le monde s’est mis le cul par terre (sic). » L’expression est crue, mais le message est clair : défendre ne regardait plus seulement les joueurs de l’arrière-garde. Chacun devait aider à récupérer le ballon, fermer les espaces et protéger l’avantage. Résultat : l’ASSE a mieux tenu les dernières minutes.

Une victoire qui pèse dans la course à la montée

Ce succès compte aussi au classement. Naïr a rappelé que les poursuivants des Stéphanois avaient gagné la veille et qu’une défaite aurait pu coûter la première place aux Verts. La victoire leur garde donc une position favorable et creuse l’écart sur leur dauphin, même si rien n’est joué à ce stade de la saison.

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Le défenseur a pourtant voulu refroidir les enthousiasmes après les célébrations du coup de sifflet final. « On sait que ce n’est pas une finale, ce n’est pas fini », a-t-il rappelé. Son message : on peut savourer un résultat arraché dans la douleur sans se relâcher. Pour l’ASSE, reste à faire de cette rigueur une habitude, et non un simple réflexe de dépit après Metz.