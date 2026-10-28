Accueil - Mercato OM - OM : Adidas et Puma s’entendent, le maillot change dès 2027

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Le dernier verrou a sauté. Adidas et Puma se sont entendus ces derniers jours pour mettre fin un an plus tôt que prévu au contrat qui lie Puma à l’OM. Le partenariat OM Adidas démarrera donc dès la saison 2027-2028, sans attendre l’été 2028.

Partenariat OM Adidas : un accord négocié entre les deux marques

Le club phocéen n’était pas directement à la table. Les discussions, étalées sur plusieurs mois, se sont jouées entre les deux équipementiers. Deux points ont pesé : la compensation financière réclamée par Puma pour cette sortie anticipée, et l’avenir des salariés de la marque qui travaillent dans les boutiques de l’OM.

Clin d’œil de l’histoire, les deux groupes sont nés dans la même petite ville de Bavière, Herzogenaurach, des mains de deux frères brouillés, Adolf et Rudolf Dassler. Plus de 75 ans après leur rupture, leurs marques ont dû s’asseoir ensemble pour se passer le relais à Marseille.

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À ce stade, aucun communiqué n’a été publié, ni par le club, ni par Adidas, ni par Puma.

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Combien le contrat OM Adidas va-t-il rapporter à l’OM ?

Puma verse aujourd’hui 16 millions d’euros fixes par saison. Avec la part variable, l’enveloppe tourne autour de 20 millions par an. Le futur contrat avec Adidas est estimé entre 32 et 35 millions d’euros annuels, soit 12 à 15 millions de plus dans les caisses marseillaises.

Ces chiffres restent des estimations, et ils méritent d’être lus avec recul. Ils se situent nettement en dessous des 40 à 50 millions par saison avancés fin septembre, quand le retour de la marque aux trois bandes avait commencé à fuiter. Seule la publication des termes officiels permettra de trancher.

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Un premier maillot à dessiner en moins d’un an

C’est le vrai casse-tête de ce changement de calendrier. Concevoir une collection de maillots demande en général 18 à 24 mois. Adidas en aura à peine dix avant la reprise de l’été 2027. La marque devrait envoyer une partie de ses équipes françaises à Marseille dès la semaine prochaine et cherche un responsable dédié à ce partenariat.

Puma aura finalement habillé l’Olympique de Marseille pendant neuf saisons, depuis 2018. Adidas retrouve un club qu’il a équipé de 1974 à 1994, puis de 1996 à 2018, avec le maillot de la Ligue des champions 1993 comme pièce la plus célèbre de cette longue histoire. Toute l’actualité de l’OM est à suivre sur notre page dédiée.