Accueil - Stade Rennais - Sturm Graz – Rennes : Les Bretons tenus en échec en Autriche (0-0)

Rennes n’est pas parvenu à s’imposer à Graz (0-0) pour son entrée en lice en Ligue Europa. Ce mercredi 16 septembre, Rennes a cruellement manqué d’efficacité offensive pour espérer ramener mieux qu’un point de son déplacement en Autriche.

Comment le Stade Rennais est-il passé à côté de la victoire face à Sturm Graz ?

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Le match démarre pourtant bien pour les Bretons, qui ouvrent le score dès la 8e minute de jeu. Cependant, à la suite d’une main offensive d’Adrien Thomasson, le but de l’ancien Lensois est refusé par l’arbitre lituanien Manfredas Lukjančukas. À l’approche de la demi-heure de jeu, sur un service de Mousa Al-Tamari, Esteban Lepaul manque de sang-froid et bute sur Daniil Khudyakov (28e). Le match perd en intensité et Sturm Graz pense en profiter, mais le but du défenseur Paul Koller est refusé pour une position de hors-jeu (34e).

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Au retour des vestiaires, Rennes pousse, mais manque de précision dans le dernier geste, à l’image d’Esteban Lepaul (55e). Contrairement aux Rennais, les Autrichiens sont plus incisifs et sont tout proches de créer la surprise sur un tir d’Hodl stoppé miraculeusement par Brice Samba (58e). Les visiteurs réagissent, mais Khudyakov réalise un double arrêt décisif face à Lepaul puis Ludovic Blas (60e).

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Les débats s’équilibrent en fin de match, les locaux tentent le tout pour le tout, mais butent sur Brice Samba (83e). Rennais et Grazois se quittent sur un match nul frustrant, mais logique compte tenu du manque de réalisme offensif des deux équipes.

Une attaque rennaise en manque d’efficacité

Face à Sturm Graz, les Rennais ont avant tout péché dans le dernier geste. Au total, les Bretons ont tiré quinze fois au but pour seulement six tentatives cadrées. Le trio offensif du soir Al-Tamari – Lepaul – Blas s’est essayé à plusieurs reprises, mais a manqué de précision au moment de conclure.

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Titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque, Esteban Lepaul vient d’enchaîner son troisième match consécutif sans inscrire le moindre but. Et pourtant, l’ancien Angevin avait parfaitement entamé sa saison après avoir inscrit trois buts lors des deux premières rencontres de Ligue 1 (PSG, Le Mans). Lepaul a tenté, mais s’est montré trop peu efficace, tout comme ses coéquipiers Al-Tamari et Blas.

À la différence de Lepaul, les deux ailiers n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. Les entrants (Nordin, Mayenda, Dia) n’ont pas apporté plus de réussite en fin de match. La seule occasion franche dans les 20 dernières minutes a été la tentative du milieu de terrain Valentin Rongier (78e).

La disette de Franck Haise en C3 se poursuit

Avec ce match nul (0-0) l’entraîneur de Rennes, Franck Haise, vient d’établir un nouveau record en Europe. Passé par Lens, Nice puis maintenant Rennes, le natif de Mont-Saint-Aignan vient d’enchaîner un 17e match sans victoire en Ligue Europa (12 défaites, 5 nuls).

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La malédiction d’Haise en Europe s’alourdit à 19 rencontres si on tient compte de toutes les compétitions européennes disputées (C1, C3). Sa dernière victoire remonte au 12 décembre 2023, avec le succès du RC Lens face au Séville FC en Ligue des champions (2-1).

Au micro de Canal+, l’ancien milieu défensif a réagi avec humour à cette triste série : « Ma première victoire en Ligue Europa ? Revenez la prochaine fois, on réessaye », déclare-t-il en faisant référence à la prochaine rencontre du Stade Rennais face à l’OFI Crète le 15 octobre prochain.

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En attendant de savoir si Franck Haise parviendra enfin à briser sa longue disette européenne, le Stade Rennais se déplacera à Lyon ce samedi 19 septembre. Les Bretons tenteront de finir sur une bonne note en championnat avant la trêve internationale.