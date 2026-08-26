Mercato OM : Une offre surprise arrive pour Igor Paixao !

Le dossier Igor Paixao anime la fin du mercato de l’OM. Le club de Sunderland a transmis une offre plus ou moins inattendu à Marseille, relançant les discussions pour son transfert.

Mercato OM : Sunderland met 30 millions d’euros pour Igor Paixao

La suite après cette publicité

L’avenir d’Igor Paixao à l’Olympique de Marseille est loin d’être réglé. Le club phocéen doit vendre en cette fin de mercato. Les départs actés de Mason Greenwood, Aubameyang, Traoré, Medina et Rulli ont été insuffisants pour valider l’arrivée d’une première recrue cet été.

La pression pour réduire la masse salariale se poursuit par la DNCG et Frank McCourt lui-même. Le propriétaire de l’OM serait particulièrement ouvert à une vente de l’attaquant brésilien afin d’injecter du capital frais dans les caisses du club. Cette ouverture a rapidement alerté ses courtisans.

À voir

Mercato OM : Timber à Crystal Palace, une clause change tout

Lire aussi : Mercato OM : Igor Paixao à Arsenal, rencontre décisive !

Arsenal, l’Atalanta Bergame et plusieurs autres clubs européens tentent de boucler sa signature. La Provence révèle que Sunderland a formulé plusieurs offres en vue de s’attacher les services d’Igor Paixao. La dernière en date avoisinerait les 30 millions d’euros. Ces propositions restent cependant bien en deçà des attentes marseillaises.

Déterminé à rester à l’Olympique de Marseille

La direction de l’Olympique de Marseille espère récupérer entre 40 et 50 millions d’euros pour l’ex-attaquant du Feyenoord. Une réunion de plus d’une heure s’est d’ailleurs tenue à la Commanderie pour éclaircir l’avenir de l’ailier brésilien.

🚨 Sunderland a formulé plusieurs offres pour Igor Paixão.



Mais les montants restent inférieurs aux attentes financières de l'OM, la plus récente s'élevant à 30M€.



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/q1RaeWCXzw — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 26, 2026

À cette occasion, le clan Paixao a affiché une position radicale. Le joueur de 26 ans souhaite absolument porter le maillot phocéen pour une deuxième saison consécutive. Celui qui a inscrit 12 buts la saison dernière se sent prêt à signer un exercice de très haut niveau.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Timber à Crystal Palace, une clause change tout

Mercato OM : Lorenzi doit boucler 4 recrues en six jours

À voir

ASSE : Ligue 2, la gestion du groupe de Cathro au scanner

« Igor Paix veut rester à l’OM et il se sent capable de sortir une très grande saison. Sa connexion avec Bruno Genesio est forte », a publié La Tribune Olympienne. L’entraîneur compte s’appuyer sur le duo formé avec Amine Gouiri pour porterson attaque. Même si sa direction reste ouverte à l’écoute des différentes offres.