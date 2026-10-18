Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique donne les premières nouvelles de Nuno Mendes

Touché à la cuisse, Nuno Mendes a laissé le PSG à 10 contre 11 à Strasbourg samedi, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. Après le match, Luis Enrique, le coach parisien, a donné les premières nouvelles de son défenseur portugais.

Luis Enrique sur Nuno Mendes : « Il a senti une petite chose »

Le match de Ligue 1 contre le RC Strasbourg devait permettre à Luis Enrique de gérer son effectif après la victoire sur le terrain de Manchester City (4-2) en Ligue des Champions et avant le choc contre le FC Barcelone au Parc des Princes.

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Si l’entraîneur du PSG avait fait le choix de procéder à une large rotation en laissant plusieurs cadres sur le banc au coup d’envoi, le technicien espagnol a dû se résoudre à changer ses plans en faisant entrer certains pour voir la rencontre basculer en faveur de son équipe.

Cependant, l’équipe du Paris Saint-Germain a terminé le match à 9 après les sorties sur blessure de Nuno Mendes et Maghnes Akliouche. Le latéral gauche de 24 ans est rentré directement au vestiaire à cause d’un pépin physique à une cuisse.

Une mauvaise nouvelle à quelques jours du choc contre le Barça dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a avoué avoir pris la décision de sortir rapidement Nuno Mendes pour ne pas prendre de risques, alors que le joueur a senti une gêne.

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« Il a senti une petite chose, on a décidé de ne pas prendre de risques. Je ne sais pas si on peut appeler ça une blessure, mais on a décidé de jouer avec un joueur de moins parce qu’on ne voulait pas prendre de risques », a indiqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais les premiers échos concernant le compatriote de Cristiano Ronaldo sont plutôt rassurants.

Le PSG n’est pas inquiet pour Nuno Mendes

Sorti après avoir ressenti une gêne musculaire à la cuisse, Nuno Mendes pourrait bien tenir sa place mardi soir contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, au Parc des Princes. D’après les informations de RMC, la situation de l’ancien défenseur du Sporting Portugal ne susciterait pas d’inquiétude en interne au Paris SG.

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« Premières nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes. L’international portugais a ressenti une gêne à la cuisse. Mais au club ce soir personne n’est inquiet concernant l’état de santé du défenseur », écrit le journaliste Arthur Perrot sur sa page Twitter. Comme l’a indiqué Luis Enrique en conférence de presse, cette sortie prématurée n’était qu’une simple précaution.

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Une information confirmée par le journal Le Parisien : « Le club de la capitale n’est néanmoins pas inquiet pour l’état de forme de Nuno Mendes. »

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