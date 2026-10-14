Accueil - PSG mercato - Man City-PSG : Dembélé et Doué titulaires, Enrique sort le grand jeu

Luis Enrique compte sortir l’artillerie lourde pour le choc opposant Manchester City au PSG ce mercredi soir en Ligue des champions. Il compte sur Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour faire la différence en attaque. Découvrez le onze parisien attendu pour ce duel.

PSG : Luis Enrique refuse de calculer face à Manchester City

Pas de calcul pour Luis Enrique. Après la victoire du Paris Saint-Germain face aux Citizens lors de leur dernier duel, le technicien espagnol avait posé le décor : « face à Manchester City, on ne peut pas calculer. » Il appliquera cette philosophie à la lettre pour cette deuxième journée de Ligue des champions. Le PSG se rend ce mercredi soir à l’Etihad avec un seul objectif : la victoire.

Luis Enrique ne prévoie aucun turnover pour ce choc tant attendu. Après le festival de Paris contre le Slovan Bratislava (6-1), l’entraîneur change de dimension. Il se félicitait aussi à l’époque : « nous avons montré que nous étions prêts à affronter la concurrence. » Ce choix de la continuité traduit une ambition claire.

À voir

PSG : Une réunion décisive pour l’avenir du Parc des Princes

Lire aussi : PSG : Luis Enrique face à un doute majeur avant Manchester City

Il veut garder le rythme et la confiance d’un groupe qui a tout gagné, sans offrir le moindre répit à un redoutable adversaire. Cette affiche Man City-PSG a des airs de test grandeur nature. Surtout que les deux équipes se présenteront avec un effectif presque au complet.

Un trio de gala en attaque

Selon les informations du site Culture PSG, l’attaque qui a couronné Paris la saison dernière, sera reconduite. Ousmane Dembélé évoluera certainement dans l’axe. Tandis que Khvicha Kvaratskhelia animera le couloir gauche. Désiré Doué sera dans le côté droit. L’idée est de profiter de la vitesse et des permutations de ces trois joueurs pour percer le bloc des Cityzens.

Lire aussi : Manchester City : Enzo Maresca livre le plan pour battre le PSG

À voir

OM : l’Olympiacos réclame le départ de ses fans de Marseille

Ferran Torres, qui va retrouver son ancien club, démarrera à priori la rencontre sur le banc de touche. Toute comme pour Maghnes Akliouche. Ce dernier, aligné lors de la victoire contre Le Mans (3-1), ne devrait pas enchaîner une nouvelle titularisation. Le message est limpide. A Manchester, Paris veut frapper vite et fort avec ses armes les plus affûtées.

Le onze des doubles champions d’Europe

Il n’y aura pas de grands chamboulements derrière. Matveï Safonov défendra les buts du PSG. Il devrait être protégé par Hakimi à droite, Marquinhos et Pacho dans l’axe et Nuno Mendes à gauche. Le Portugais est de retour après quelques jours de repos. Le milieu concentre le seul vrai doute.

João Neves devrait être préféré à Warren Zaïre-Emery au poste de relayeur droit, avec Vitinha en sentinelle et Fabian Ruiz côté gauche. Ce onze probable ressemble beaucoup à celui de la finale remportée contre Arsenal. Il est presque similaire à celui aligné face à l’Inter Milan, à un détail près. Le gardien a changé de camp. Gianluigi Donnarumma évolue désormais à Manchester City.

Lire aussi : Mercato : Le PSG voudrait virer le grand Jonathan Calderwood

À voir

ASSE : Mamour Ndiaye se prépare activement pour suppléer Larsonneur

Cette composition est rassurante avant une soirée qui s’annonce intense. Les doubles champions d’Europe en titre n’ont rien changé à leur recette. Luis Enrique et ses hommes comptent bien confirmer à Manchester qu’ils restent l’équipe à battre.

La composition probale du PSG contre Manchester City :

Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia