Accueil - Mercato ASSE - Banderole anti-ASSE : La colère froide de Tolisso après OL-Rennes

Lors d’OL–Stade Rennais, Corentin Tolisso a réagi à l’interruption provoquée par une banderole insultante et qui visait l’ASSE, à la 36e minute. Le capitaine lyonnais a condamné le message tout en questionnant, après la rencontre, l’uniformité des sanctions appliquées dans les stades français.

Banderole anti-ASSE : Pourquoi Corentin Tolisso a-t-il haussé le ton après l’incident ?

La scène s’est produite alors que l’Olympique Lyonnais menait 2-0 face au Stade Rennais. À la 36e minute, une banderole hostile à l’AS Saint-Étienne a été déployée dans les tribunes du Groupama Stadium, accompagnée de chants injurieux. Après plusieurs avertissements du speaker, les officiels ont interrompu temporairement la partie.

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En zone mixte, Corentin Tolisso n’a pas cherché à minimiser la gravité du message. Son interrogation portait plutôt sur la manière dont ce type de situation est traité selon les rencontres. « C’est totalement bien d’arrêter les matchs. Mais il faut le faire à tous les matches, pas seulement quand c’est l’OL qui gagne 2-0 et qu’il y a une banderole », a déclaré le milieu lyonnais après la rencontre.

Que reproche exactement le capitaine lyonnais aux officiels ?

Corentin Tolisso assure avoir échangé avec le délégué présent au stade. Selon son témoignage, cette discussion ne lui aurait pas permis d’obtenir les réponses qu’il espérait sur les raisons précises de l’interruption. Le joueur ne remet donc pas en cause le principe d’une intervention face à des propos ou messages insultants.

C’est la cohérence du dispositif qui se retrouve au centre de son discours. Pour le capitaine de l’OL, une règle destinée à lutter contre les débordements doit être appliquée de manière identique, indépendamment de l’affiche ou du contexte sportif. Une position qui déplace le débat de la seule rivalité OL-ASSE vers la gestion globale des incidents en tribunes.

Pourquoi cette interruption a-t-elle autant frustré Tolisso ?

Le timing a également pesé dans la réaction du Lyonnais. Son équipe venait de prendre une avance confortable et semblait maîtriser les débats lorsque le jeu a été arrêté. Pour les joueurs, cette coupure intervient donc au moment où la dynamique sportive leur était favorable.

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« C’est dommage car ça a mis une pause à notre match et on était bien. On ne voulait surtout pas que la pause ait lieu », a expliqué Corentin Tolisso en zone mixte après OL-Stade Rennais. Derrière cette remarque, il y a une frustration très concrète : retrouver son rythme après une interruption n’est jamais automatique, surtout lorsqu’une équipe est lancée.

Que sait-on de la reprise après cette coupure ?

Après l’arrêt du jeu, une réunion s’est tenue au Groupama Stadium entre les différents responsables concernés. La rencontre a ensuite repris quelques instants plus tard, permettant aux deux équipes de poursuivre la partie. Ce que l’on sait moins, en revanche, concerne les suites disciplinaires précises susceptibles d’être données à l’épisode.

L’interruption constitue un fait établi, tout comme la présence de la banderole et les propos tenus ensuite par Tolisso. Les éventuelles décisions des instances concernant les comportements observés dans les tribunes restent, elles, distinctes de la réaction du joueur.

La rivalité OL-ASSE suffit-elle encore à expliquer cette polémique ?

Impossible d’évoquer une banderole visant l’ASSE au Groupama Stadium sans rappeler l’histoire particulièrement électrique entre Lyon et Saint-Étienne. Mais le propos de Corentin Tolisso dépasse justement cette rivalité. Le capitaine lyonnais ne défend pas les insultes et ne réclame pas que les officiels ferment les yeux sur les débordements.

Son exigence est ailleurs : voir une même réponse apportée aux mêmes comportements, quel que soit le stade concerné. Le débat prend ainsi une dimension plus large que le simple épisode d’OL-Stade Rennais. Et c’est probablement ce qui donne autant de portée à sa sortie.

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En pleine rencontre, une banderole a provoqué quelques minutes d’arrêt ; après le coup de sifflet, elle a ouvert une discussion autrement plus longue sur la manière de faire respecter les mêmes règles partout.