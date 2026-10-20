Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Une piste se réchauffe en Grèce pour le poste d’Openda

L’OL songerait à une ancienne cible du mercato d’été, pour se renforcer offensivement, à la suite de la blessure et de l’indisponibilité de Loïs Openda. La piste se réchauffe !

L’OL privé de Loïs Openda, Fonseca cherche des solutions

L’OL a perdu Loïs Openda sur blessure, lors du choc contre le RC Lens en Ligue 1, le 9 octobre dernier. Il est victime d’une fissure du péroné de la jambe droite. Son probable retour est annoncé après la prochaine trêve internationale, en novembre 2026.

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Avant le match contre Crystal Palace en Ligue Europa, Paulo Fonseca s’en était inquiété. « Vous savez que Loïs Openda est notre seul attaquant avec des caractéristiques aussi spécifiques. Nous n’avons pas d’autre joueur comme lui dans l’effectif. Nous devons donc trouver d’autres solutions », a-t-il déclaré.

Le coach de Lyon réadapte son équipe en pointe de l’attaque

Pour remplacer l’avant-centre dans équipe type, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est obligé de repositionner des joueurs offensifs en pointe de l’attaque. Soit Pavel Sulc, Khalis Merah ou encore Keito Nakamura, qui ne sont pas des attaquants de pointe.

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« Nous pouvons jouer avec Pavel, mais nous devons adapter notre jeu aux joueurs dont nous disposons actuellement. Sans Loïs, c’est important de pouvoir compter sur un joueur comme Keito », avait-il indiqué ensuite.

Le recrutement d’un avant-centre devient urgent, Elmin Rastoder visé

La trouvaille du technicien portugais marche bien pour l’instant. Il a signé une victoire contre Crystal Palace de Pierre Sage (3-2), avec Khalis Merah à la place d’Openda. Son équipe a enchaîné un deuxième succès contre l’OGC Nice (2-1) en Ligue 1, avec Pavel Sulc en position d’avant-centre.

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Néanmoins, l’idée de recruter un deuxième numéro 9 circule à Lyon. Elle est devenue une priorité depuis la blessure de l’international Belge. Selon les informations de TransferFeed, la piste menant vers Elmin Rastoder du Panathinaikos se réchauffe déjà, à deux mois du mercato hivernal.

Ce dernier n’a pas assez de temps de jeu en Grèce, car il n’a pas la confiance de Jacob Needstrup, qui lui préfère Andreas Tettey, Levi Garcia ou encore Cyriel Dessers. Barrée par la concurrence, la cible de l’OL a joué seulemnt 37 minutes, en 5 entrées en jeu en championnat cette saison.

L’option du prêt de l’attaquant du Pana en vue

Le Panathinaikos ne serait donc pas contre son possible départ en janvier. Ce qui est une bonne nouvelle pour le club rhodanien, qui pourrait négocier la signature d’Elmin Rastoder sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

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La source confirme que la direction lyonnaise étudie cette option en ce moment entre Rhône et Saône. En effet, Paulo Fonseca a besoin de renfort surtout que son équipe jouera la Coupe de France, en plus de la Ligue 1 et la Ligue Europa déjà entamées.

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Il faut noter que l’attaquant de 25 ans est un international de la Macédoine du Nord. Il compte 11 sélections. Il a signé au « Pana » pendant le mercato d’été 2026, en provenance du FC Thoune en Suisse, contre une indemnité estimée à 3,5 millions d’euros. Elmin Rastoder est sous contrat en Grèce jusqu’au 30 juin 2030 et il est valorisé au même montant de son transfert.