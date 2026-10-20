Ligue 1 : Govou conseille l’OL pour le match contre le PSG

Grâce à sa victoire face à l’OGC Nice dimanche soir (2-1), l’OL s’est installé en tête de la Ligue 1. Un succès qui permet d’aborder le choc contre le PSG avec confiance, dimanche prochain, en clôture de la huitième journée du championnat. Sidney Govou pense que les hommes de Paulo Fonseca ont leur chance face aux Parisiens.

Sidney Govou compte sur l’équipe B du PSG pour un succès de l’OL

Inquiété par une rétrogradation en juillet 2025 et poussé à vendre massivement, l’Olympique Lyonnais est désormais aux commandes du championnat de France, un an après. Une position devenue rare pour les Gones, qui confirment ainsi leur régularité en ce début de saison. Avec 14 points, l’OL prend les commandes d’un classement particulièrement serré.

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Le PSG, le LOSC, le Paris FC et l’AS Monaco possèdent le même total de points, mais l’équipe lyonnaise les devance grâce à sa différence de buts. Sur ce que l’on voit en Ligue 1 depuis le début de la saison, les hommes de Paulo Fonseca ont les moyens de poser des problèmes au Paris Saint-Germain, d’autant que le Paris SG se focalise davantage sur la Ligue des Champions et la réception du FC Barcelone ce mardi soir.

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Avec deux entraîneurs, Fonseca et Luis Enrique, qui n’ont aucune hésitation à faire tourner leur effectif, ce match promet beaucoup. Dans une interview accordée au journal Le Progrès, Sidney Govou a expliqué que la bande à Corentin Tolisso a de quoi aller titiller le PSG le dimanche prochain au Parc des Princes, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Pour l’ancien attaquant légendaire de Lyon, le club rhodanien ne doit pas se prendre la tête et fouler la pelouse du Parc des Princes sans complexe.

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« Pendant une semaine au moins, l’OL est premier au classement, et donc dans le bon wagon avec quatre ou cinq autres équipes. C’est pourquoi je dirais que ce début de saison est plutôt réussi. Paris finira peut-être par s’envoler, et encore ce n’est pas sûr, car je trouve son « équipe B » pour le championnat, moins performante que la saison dernière. Mais si l’on se projette sur le PSG – OL de dimanche prochain, on sait qui sera le favori. Lyon doit donc vivre au mieux cette période joyeuse, et se préparer à ce « match de l’année » avec le bonus d’arriver en tant que leader au Parc », a lancé Sidney Govou.

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La prochaine journée mettra ainsi directement cette première place à l’épreuve. Dimanche, l’OL se déplacera à Paris pour affronter le Paris SG, l’un de ses poursuivants à égalité de points. Si l’OL récidive en fin de semaine, alors cette fois le groupe de Paulo Fonseca sera aux commandes de la Ligue 1 et pourra commencer à doucement rêver.