OL : Lyon prend position après l’incident face à Rennes

L’Olympique Lyonnais a publié ce mardi un communiqué après l’interruption de sa victoire contre Rennes (4-0), samedi au Groupama Stadium, provoquée par une banderole et des chants insultants visant l’AS Saint-Étienne. Le club regrette cet arrêt de treize minutes et réaffirme son engagement en faveur du respect et du fair-play.

OL : Qu’est-ce qui s’était passé au Groupama Stadium contre Rennes ?

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Dans un communiqué publié ce mardi, l’Olympique Lyonnais est revenu sur les incidents survenus lors de la réception du Stade Rennais, comptant pour la 5e journée de Ligue 1. La rencontre, largement dominée par les Lyonnais et conclue par une victoire 4-0, a été interrompue peu avant la pause après le déploiement d’une banderole insultante et des chants visant le rival stéphanois dans le Virage Nord.

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Le match a été arrêté pendant treize minutes avant de reprendre après le retrait de la banderole. L’incident est intervenu au cours d’une soirée pourtant marquée par la nette domination de l’équipe de Paulo Fonseca, qui avait déjà pris l’avantage avant cette interruption. La banderole a finalement été retirée après une réaction de Corentin Tolisso, capitaine lyonnais.

Que dit le club lyonnais dans son communiqué ?

La direction de l’OL indique regretter cette interruption et rappelle sa position sur le comportement attendu dans les stades. « Le club regrette cette interruption et réaffirme son engagement indéfectible en faveur du respect et du fair-play », écrit-elle dans son communiqué.

L’Olympique Lyonnais insiste également sur le travail réalisé par les acteurs des rencontres. « Les joueurs et les staffs des deux équipes travaillent dur pour ces rencontres, et cela mérite le respect, rivalité comprise », poursuit le communiqué. Il rappelle enfin que ces principes doivent « s’appliquer à tous les matchs, dans tous les stades ». Le club souligne ainsi que les incidents survenus dans les tribunes ne correspondent pas aux principes qu’il entend défendre autour de ses rencontres.

Quelles sanctions l’OL peut-il désormais attendre ?

L’incident pourrait entraîner des sanctions disciplinaires. Une fermeture du Virage Nord fait notamment partie des mesures susceptibles d’être prononcées à la suite des faits. L’interruption du match constitue en effet le principal élément disciplinaire lié à cette soirée.

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L’OL s’attend donc désormais à une décision des instances compétentes après cette interruption. Le club lyonnais a, de son côté, affiché publiquement sa position dans ce communiqué. Avec cette victoire 4-0, les joueurs de Paulo Fonseca ont confirmé leur dynamique après leur succès obtenu à Anderlecht lors de la première journée de Ligue Europa. La décision à venir permettra notamment de connaître précisément les suites réservées à cet incident.