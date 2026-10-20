Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato SRFC : L’OL et l’OM draguent déjà Mahamadou Nagida

Révélation de ce début de saison au Stade Rennais, Mahamadou Nagida attire déjà les regards de plusieurs clubs européens, dont l’OM et l’OL, en vue du mercato de l’été 2027.

Mercato SRFC : Mahamadou Nagida en pleine explosion à Rennes

Longtemps barré par Quentin Merlin, Mahamadou Nagida profite des opportunités offertes par Franck Haise pour se mettre en lumière au sein de l’effectif du Stade Rennais. Puissant, dynamique et capable de multiplier les courses dans son couloir gauche, le défenseur de 21 ans commence à montrer l’étendue de son potentiel.

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Et ses dernières prestations n’ont pas échappé aux recruteurs. Sa progression commence donc à se traduire par davantage de responsabilités. Ce qui séduit chez Mahamadou Nagida, c’est avant tout son profil athlétique. Le latéral du Stade Rennais possède de la puissance, de la vitesse et une capacité à se projeter rapidement vers l’avant.

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Il peut apporter de la profondeur, multiplier les courses et créer des décalages grâce à ses accélérations. Un profil offensif qui rappelle, par certains aspects, celui de Nuno Mendes du Paris Saint-Germain, même si l’écart est encore important entre les deux joueurs. Sa polyvalence constitue également un atout.

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Nagida peut évoluer sur les deux côtés de la défense, ce qui élargit les possibilités pour son entraîneur. L’ancien défenseur des Brasseries possède encore une marge de progression importante. Mais son aventure en Bretagne pourrait être écourtée.

Mahamadou Nagida affole le marché

D’après les informations du quotidien L’Équipe, Mahamadou Nagida serait déjà sur les tablettes de plusieurs clubs depuis les trois derniers mercatos. Le FC Porto, Fenerbahçe, l’AS Rome, Besiktas, Brighton et l’AC Milan seraient notamment sur les rangs pour le recruter. En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille seraient également intéressés.

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La concurrence s’annonce donc importante si ces clubs décident de concrétiser leur intérêt. Plus récemment, des rumeurs ont aussi fait état d’un suivi de l’Inter Milan, au stade de l’observation. Pour Franck Haise et le Stade Rennais, l’objectif est désormais de poursuivre la progression du joueur tout en évitant de le voir partir trop rapidement.

Et le club breton dispose d’un avantage important : Nagida est sous contrat jusqu’en juin 2029. Le Stade Rennais FC n’a donc aucune obligation de céder son latéral dès les prochaines fenêtres de transfert. La situation pourrait néanmoins évoluer si les performances du jeune international camerounais continuent de progresser.

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