Accueil - Mercato OM - OM : l’Olympiacos réclame le départ de ses fans de Marseille

À deux jours du match contre l’OM, prévu ce jeudi au Vélodrome pour la deuxième journée de Ligue Europa, l’Olympiacos appelle ses supporters présents à Marseille à quitter la ville et déconseille aux autres de faire le déplacement. Le club grec dénonce des décisions contradictoires des autorités françaises concernant l’accueil de ses fans et estime que leur sécurité n’est plus suffisamment garantie.

OM- Olympiacos : Une autorisation de déplacement qui vire à la crise

Le dossier des supporters de l’Olympiacos a pris une tournure inattendue à l’approche du rendez-vous européen face à l’OM. Alors qu’une interdiction de déplacement avait initialement été évoquée, les fans grecs ont finalement été autorisés à rejoindre Marseille. Selon La Provence, les autorités locales considèrent disposer de suffisamment de forces de l’ordre pour encadrer leur présence, malgré un contexte tendu marqué par les manifestations lycéennes des derniers jours.

Cette volte-face n’a toutefois pas convaincu les dirigeants grecs. Dans un communiqué publié mardi soir, l’Olympiacos a dénoncé avec fermeté la gestion du dossier par les autorités françaises, qu’il juge « sans précédent, inacceptable et dangereuse ».

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Le club évoque même un « canular impensable », tout en estimant que les changements successifs de position ont créé davantage d’incertitudes au lieu de rassurer ses supporters. À l’approche d’une rencontre européenne, la question de la sécurité a ainsi pris le dessus sur l’enthousiasme sportif.

L’Olympiacos appelle ses supporters à quitter marseille

Pour justifier sa décision, l’Olympiacos met en avant les conséquences humaines et financières de cette succession d’annonces. Des milliers de supporters auraient annulé leurs billets d’avion, leurs réservations d’hôtel et leurs autres prestations de voyage après la première interdiction.

D’autres, déjà présents dans la cité phocéenne, auraient même repris la route de la Grèce avant d’apprendre que leur déplacement était finalement autorisé. Le club estime que ces revirements ne permettent plus de garantir des conditions de sécurité satisfaisantes. Dans son communiqué, il explique qu’il n’exposera « en aucun cas ses supporters au danger ».

Il appelle donc ceux qui se trouvent encore à Marseille à quitter la ville en toute sécurité et demande aux autres de renoncer au voyage. L’Olympiacos affirme également qu’il ne recevra pas de billets pour cette rencontre, une décision qui traduit la profondeur du désaccord avec les autorités françaises.

Quel impact pour l’OM et la Ligue Europa ?

Cette crise pourrait priver l’Olympiacos d’une partie importante de son soutien dans les tribunes du Vélodrome. Le club grec a demandé à l’UEFA de ne pas remettre en vente les places du parcage visiteurs, afin d’éviter que celles-ci soient attribuées dans un contexte qu’il considère comme incertain.

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Il souhaite aussi que l’instance européenne prenne au sérieux les conséquences de cette gestion sur la crédibilité de ses compétitions. Pour l’OM, l’enjeu immédiat reste la préparation du match, mais cette polémique risque de détourner l’attention du terrain. L’absence annoncée des supporters grecs pourrait modifier l’ambiance du secteur visiteurs sans effacer les interrogations autour de l’organisation de la rencontre.

Vers une bataille juridique des Grecs ?

Au-delà du match, l’Olympiacos entend défendre les intérêts de ses supporters. Le club annonce qu’il soutiendra juridiquement toute action collective engagée contre les autorités françaises compétentes et les autres parties jugées responsables. L’objectif serait d’obtenir réparation pour les pertes financières occasionnées par les décisions successives, notamment les frais de transport et d’hébergement déjà engagés.

Cette menace ouvre un nouveau front dans un dossier qui dépasse désormais le cadre sportif. Il reste à déterminer si une procédure sera effectivement engagée, quelles autorités pourraient être mises en cause et quelle réponse l’UEFA apportera à la demande concernant le parcage visiteurs.

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Une chose semble désormais certaine. A Marseille, l’avant-match entre l’OM et l’Olympiacos se déroule sous une tension inhabituelle. Avant même le coup d’envoi, le débat porte moins sur les ambitions européennes des deux équipes que sur la sécurité des supporters et la responsabilité des organisateurs.