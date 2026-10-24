Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Enrique évoque la succession de Kvaratskhelia

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Luis Enrique s’est présenté devant la presse ce samedi après-midi, à deux jours de la réception de l’OL en Ligue 1. L’entraîneur du PSG en a profité pour évoquer le prochain mercato hivernal et la possibilité de remplacer Khvitcha Kvaratskhelia, victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit et probablement forfait pour le reste de la saison.

Luis Enrique sur Kvaratskhelia : « Aucune blessure ne signifie qu’il faut recruter un nouveau joueur »

Sorti à l’heure de jeu, mardi soir face au FC Barcelone (4-2), Khvitcha Kvaratskhelia souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera opéré dans les prochains jours. L’ailier du Paris Saint-Germain sera absent six mois. Ce qui signifie que l’attaquant de 25 ans pourrait ne plus rejouer cette saison 2026-2027.

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Un gros coup très dur pour le PSG, qui devra trouver de nouvelles solutions en attaque jusqu’au printemps prochain, peut-être en s’activant lors du mercato d’hiver pour compenser cette absence. Le PSG devra aussi composer avec un effectif moins large au cours des prochaines semaines.

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Car outre Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Marquinhos sont sortis prématurément lors de la victoire contre le FC Barcelone. Pour autant, Luis Enrique refuse de paniquer et assure qu’il ne s’attend pas forcément à voir débarquer un nouveau joueur lors du mercato de janvier pour remplacer l’international géorgien.

« La blessure de Kvaratskhelia va-t-elle vous pousser à recruter ? Non pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu’il faut recruter un nouveau joueur. Aucune. J’ai déjà dit en début de saison qu’on pouvait rester la même équipe même avec deux ou trois blessures », a déclaré le technicien espagnol, qui ne ferme toutefois pas la porte à de nouvelles recrues cet hiver.

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« Après, on reste toujours ouvert à la possibilité de recruter de nouveaux joueurs en cas de besoin, c’est notre responsabilité d’être attentifs au mercato. Mais pas à cause des blessures », a ajouté Luis Enrique. Le Paris SG privilégie donc la confiance dans son effectif actuel, tout en conservant une certaine souplesse pour le mercato hivernal.

Les cibles du Paris SG pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia

Malgré les propos de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain travaillerait bien en coulisses sur plusieurs pistes pour compenser la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, qui ne devrait plus refouler les pelouses cette saison. Luis Campos aurait listé six joueurs pour le remplacer.

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En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, le conseiller sportif parisien devrait passer à l’action dès la prochaine fenêtre de transfert. Une réunion en urgence se serait d’ailleurs tenue jeudi entre les membres du staff parisien pour faire le point sur les besoins du club suite aux différentes blessures récentes.

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Ainsi, Nico Williams (Athletic Bilbao), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Saïd El Mala (Cologne), Paris Brunner (AS Monaco), Alphadjo Cissé (AC Milan) et Estêvão (Chelsea) auraient été retenus comme cibles pour l’hiver. Pour renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain disposerait d’une enveloppe de 80 millions d’euros.

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