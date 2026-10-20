ASSE : MHSC – Red Star repoussé, Saint-Etienne peut en profiter

Initialement prévu samedi, le choc entre le Montpellier HSC et le Red Star est reporté à lundi. Une bonne nouvelle pour l’ASSE, qui jouera son match contre le FC Nantes sans pression.

Ligue 2 : Le choc entre Montpellier et le Red Star reporté à lundi

L’ASSE affrontera le FC Nantes, samedi au stade Geoffroy-Guichard à partir de 20 heures. Les Stéphanois n’ont rien à craindre dans ce match, car ils sont leaders de la Ligue 2, avec une avance de 4 points sur le Montpellier HSC, leur dauphin, et 14 points sur les Nantais.

Mais les Verts ont évidemment à cœur de poursuivre leur série de victoires, pour maintenir ou creuser l’écart avec leurs concurrents. Des concurrents qui rêvent de leur côté de voir l’AS Saint-Etienne (22 points) chuter contre le FCN, lors de cette 10e journée du championnat.

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Désormais, le MHSC (18 points) et le Red Star (17 points) seront situés sur le résultat du leader avant leur confrontation. Parce que les Montpelliérains et les Audoniens ne s’affronteront plus le samedi 24 octobre, mais plutôt le lundi 26 octobre (20h45) au stade de la Mosson.

Saint-Etienne peut mettre le MHSC à 7 points dès samedi

Ce match a été décalé par la Ligue de Football professionnel (LFP), à la demande de la préfecture de l’Hérault, en en accord avec le diffuseur beIN Sports. La Ligue ne donne pas plus de détails sur les raisons de ce report, mais nul ne doute qu’il soit en rapport avec la mobilisation sociale en France et les appels à manifester ce samedi.

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Pour l’ASSE, c’est également une bonne nouvelle. En cas de victoire contre les Canaris, les Stéphanois mettraient une énorme pression sur La Paillade et L’Etoile Rouge. Concrètement, les Verts auraient 7 points d’avance, provisoirement, sur Montpellier, et 8 points de plus que le Red Star avant leur choc.