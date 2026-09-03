ASSE : Décision radicale de Kevin Pedro pour sa carrière

‎‎‎L’ASSE voit Kevin Pedro prendre une décision importante pour la suite de sa carrière. À 20 ans, le jeune défenseur a choisi de représenter la République démocratique du Congo.

‎ASSE : ‎Kevin Pedro ouvre la porte aux Léopards de la RDC

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‎C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour Kevin Pedro. Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur a définitivement opté pour la sélection de la RDC. Le joueur de l’ASSE aurait notamment entrepris les démarches nécessaires pour obtenir son passeport congolais et pourrait rejoindre les Léopards dès septembre.

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‎‎Ce choix intervient alors que l’équipe de France Espoirs pouvait également représenter une possibilité pour le jeune Stéphanois. Pour Kevin Pedro, la réflexion semble toutefois avoir abouti à une conclusion claire : son avenir international s’écrira désormais avec la République Démocratique de Congo.

‎‎Les Léopards gagnent un jeune défenseur déjà aguerri

‎‎Sur le terrain, le choix de Kevin Pedro n’arrive pas au hasard. Le défenseur a franchi rapidement les étapes à l’AS Saint-Étienne et s’est imposé comme une solution crédible dans l’effectif professionnel. Il avait disputé 18 rencontres et 17 titularisations lors de la saison 2025-2026, pour 1 509 minutes de jeu.

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‎‎Le principal intéressé avait d’ailleurs affiché ses ambitions après sa prolongation jusqu’en 2030 : « Je vais continuer à beaucoup travailler pour obtenir du temps de jeu afin que mon histoire avec l’ASSE puisse se poursuivre de la meilleure des façons », avait-il déclaré. Une phrase qui résume assez bien son parcours : pas de précipitation, mais une progression constante.

‎‎Un contrat jusqu’en 2030 et une valeur qui grimpe

‎‎L’ASSE a sécurisé son jeune défenseur en janvier 2026 avec une prolongation jusqu’en juin 2030. Kevin Pedro avait rejoint son centre de formation en 2021 avant de faire progressivement son apparition chez les professionnels. Depuis le début de l’exercice 2026-2027, le défenseur poursuit sur cette lancée.

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Il a notamment été titularisé contre Dijon le 31 août, lors de la quatrième journée de Ligue 2. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à environ 7 millions d’euros, tandis que l’ASSE aurait repoussé une offensive jugée insuffisante lors de la fenêtre estivale.