Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Svetlin blessé, les nouvelles ne sont pas bonnes

Tamar Svetlin a encore mal au tendon d’Achille et a regardé de loin la victoire de l’ASSE sur le Red Star (0-1). En pleine convalescence, le milieu de terrain avoue que la douleur a empiré.

ASSE : Svetlin loin d’être remis de sa blessure au tendon d’Achille

Depuis plusieurs semaines, Tamar Svetlin traîne une gêne qui a fini par l’empêcher de courir normalement. Le Slovène s’est expliqué dans le podcast football de Val 202, diffusé par RTV SLO. Il a notamment évoqué sa blessure au tendon d’Achille et le moins qu’on puisse dire, c’est loin d’être rassurant.

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« J’ai des problèmes au tendon d’Achille depuis un certain temps. Avant, ce n’était pas aussi grave, mais la situation s’est aggravée », a expliqué le joueur. Le souci ne date donc pas du Red Star. Supportable au début, la douleur a grignoté du terrain jour après jour, jusqu’à lui fermer la porte des matchs.

Des douleurs persistantes malgré un diagnostic rassurant

Svetlin se veut plutôt rassurant sur la gravité de sa blessure. Il ne parle pas d’une lésion sérieuse, mais admet que ses symptômes ne vont pas avec le haut niveau. Courir, répéter les efforts, enchaîner les accélérations… tout cela lui est pour l’instant interdit, et son retour en pâtit. « Nous essayons de régler ce problème avec le club », révèle-t-il.

« Ce n’est pas une blessure très grave, mais lorsque je cours, je ressens trop de douleur et je ne peux pas aider l’équipe », a-t-il précisé. Le staff stéphanois se retrouve face à un casse-tête : pas de blessure annoncée comme grave, mais une douleur qui suffit à empêcher le milieu de tenir son rôle. Aucune date de reprise n’a été donnée.

FC Nantes au programme, mais Svetlin reste incertain

L’AS Saint-Étienne reçoit le FC Nantes le samedi 24 octobre à Geoffroy-Guichard. C’est le prochain match au calendrier des Verts, et la présence de Svetlin reste un point d’interrogation. Rien dans ses propos ne permet d’espérer un retour rapide aux affaires. Le staff va devoir surveiller ses douleurs avant de songer à le relancer.

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Le précipiter ne réglerait peut-être rien. Le Slovène dit lui-même qu’il souffre trop en courant pour suivre les efforts collectifs. Reste à retrouver un physique compatible avec la compétition, sans promettre une date que personne ne peut garantir.

Un milieu déjà installé dans les plans stéphanois

Débarqué dans le Forez cet été, Svetlin a vite trouvé sa place dans l’entrejeu de l’ASSE. À 25 ans, il compte parmi les joueurs sur lesquels Ian Cathro bâtit son équipe. Son absence pose donc un problème d’effectif à l’entraîneur, qui doit bricoler avec les milieux disponibles en attendant d’en savoir plus sur son état.

Cette incertitude tombe mal. Avant de recevoir Nantes, Saint-Étienne reste sur un succès à l’extérieur chez le Red Star, 1-0. Garder cet élan dépendra aussi de la façon dont l’effectif sera géré. Pour Svetlin, la priorité est plus personnelle : retrouver des sensations normales en course avant de pouvoir rejouer sous le maillot vert.

Geoffroy-Guichard, une découverte qui l’a marqué

Dans le même entretien, le milieu a aussi parlé de son adaptation à Saint-Étienne et de la découverte du club. L’ambiance de Geoffroy-Guichard, environ 40 000 places, l’a visiblement frappé. Il a noté l’écart de taille entre Saint-Étienne et Ljubljana, et la foule qui garnit régulièrement les tribunes pour les Verts.

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Cette ferveur dit bien ce qu’on attend de l’ASSE, qui veut retrouver l’élite du football français. Mais pour Tamar Svetlin, tout se résume pour l’instant à son tendon d’Achille. Il écarte l’idée d’une blessure grave, sans promettre un retour rapide. Tant que courir fera trop mal, ses prochains matchs resteront en suspens.