Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Un défaut corrigé à Saint-Etienne avant la venue de Rodez

La pelouse du stade Geoffroy-Guichard a été réhabilitée pour permettre à l’ASSE d’accueillir Rodez AF dans les bonnes conditions. Cependant, une inquiétude demeure avant les premiers tests sur le terrain.

Avant ASSE – Rodez : La pelouse de Geoffroy-Guichard réhabilitée

L’ASSE affrontera Rodez AF à Geoffroy-Guichard, le samedi 10 octobre (20h), pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Avant cette confrontation, l’aire de jeu du stade des Verts a été retouchée pendant la trêve internationale de trois semaines.

Des travaux ont été effectué sur la pelouse pour corriger un dysfonctionnement du système de drainage. Un trou avait été découvert pendant le match contre Montpellier Hérault Sport Club. Ce qui avait provoqué une interruption de la rencontre disputée le 5 septembre dernier et remportée par les Stéphanois (3-1).

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En effet, le système de drainage ne fonctionnait pas correctement par endroits du stade d’après les investigations menées. Selon le média TL7, ce dysfonctionnement pouvait provoquer des dégâts à certaines zones de la pelouse. Quant à Tribune Stéphanoise, il assure que la pelouse a été entièrement refaite pour corriger le défaut.

Des tests en vue contre RAF, Nantes, Laval et Nancy

L’AS Saint-Etienne recevra donc Rodez Aveyron Football sur un terrain remis en l’état. Néanmoins, des interrogations demeurent pour la suite du championnat. En plus des entraînements, l’enchaînement des matchs à domicile et les pluies qui s’annoncent pourraient remettre à rude épreuve l’infrastructure.

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L’entreprise qui s’est chargé des travaux de réfection devrait donc surveiller de près le système dans les prochaines semaines pour tester le nouveau dispositif.

Après Rodez, l’ASSE recevra le Football Club de Nantes (17 octobre), le Stade Lavallois (7 novembre) et l’AS Nancy-Lorraine (4 décembre), avant la trêve hivernale.

Les supporters de Saint Etienne toujours mobilisés

La seule certitude pour l’instant, c’est la mobilisation des supporters des Verts. Ils étaient nombreux au stade Geoffroy-Guichard lors des trois premiers matchs disputés dans le Forez cete saison. Malgré la fermeture des deux kops (nord et sud) contre Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0), le peuple vert avait dépassé la barre des 20 000 spectateurs lors des deux matchs.

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Après la levée de la suspension, les supporters Stéphnaois avaient fait le plein du Chaudron, lors de la réception de Montpellier HSC. Près de 40 000 spectateurs (39 315 plus précisément) avaient été dénombrés au stade Geoffroy-Guichard ce jour-là. Un record en Ligue 2 cette saison.