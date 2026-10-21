Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro tient son équipe-type, un mix d’anciens et de recrues

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Le nouvel entraîneur de l’ASSE tient son équipe type après neuf journées de Ligue 2. Désormais, Ian Cathro se concentre sur la progression et la régularité des Verts.

ASSE : Le nouvel entraîneur opte pour un mélange de nouveaux et d’anciens joueurs

Arrivé d’Estoril Praia, au Portugal, Ian Cathro n’a pas mis de temps pour trouver son équipe à l’ASSE. Entre les joueurs de l’effectif de la saison dernière et les nouvelles recrues estivales, il a fait des choix forts. Il a opté pour un mix entre les anciens et les nouveaux joueurs.

Pour faire de la place aux recrues, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan ont été poussés au départ. Des joueurs en difficulté et/ou indésirables sont également partis : Lucas Stassin, Igor Miladinovic, Pierre Ekwah ou encore Ebenezer Annan.

Les 11 titulaires de l’AS Saint-Etienne sont connus

Le technicien écossais a gardé Gautier Larsonneur comme gardien de but numéro 1, mais il n’est plus le capitaine. Il a joué 718 minutes en 8 titularisations. Blessé face à Rodez, il a manqué le match contre le Red Star, samedi dernier.

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En défense, les hommes forts de Ian Cathro sont connus. Il y a d’abord le nouveau capitaine, Julien Le Cardinal. Le défenseur central est une recrue hivernale. Il a rejoint l’AS Saint-Etienne en février 2026 en provenance de Brest. Il totalise 654 minutes en 8 apparitions.

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Il forme la paire axiale avec Sohair Naïr, arrivé lui de l’EA Guingamp cet été. L’Algérien a été aligné 9 fois en 9 journées et a disputé ces matchs en intégralité, soit 810 minutes cumulées.

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Le jeune Kévin Pedro est également un pilier de la défense. Il a été titulaire à 9 reprises, pour 776 minutes de jeu. Toutefois, le défenseur latéral de 20 ans n’est pas une recrue. Il sort du centre de formation du club.

Maxime Bernauer fait aussi partie de l’équipe type du nouveau coach de l’ASSE. Défenseur central de prédilection, il est le couteau suisse de l’équipe. Il a joué en position de milieu défensif à 5 reprises et il a dépanné au poste d’arrière latéral gauche à 4 reprises. Il compte 746 minutes de jeu en 9 titularisations.

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Blessé en début de saison, Ben Old a intégré l’équipe type dès la quatrième journée du championnat. Il compte 6 apparitions, soit 335 minutes de jeu.

Transféré de l’AIK en Hongrie, Aron Csongvai s’est imposé dans le milieu de terrain en position de sentinelle devant la défense. Comme Naïr, il a aussi joué les 9 matchs en entier, soit 810 minutes.

Toujours dans l’entrejeu, le patron se nomme Jakob Breum. Il adisputé 500 minutes en 8 matchs disputés. Le milieu offensif danois, débarqué de Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, est le maître à jouer de l’équipe stéphanoise. Il a déjà délivré 5 passes décisives et marqué 2 buts.

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En attaque, Ian Cathro fait confiance à Thierno Ballo en position d’ailier gauche. Recruté à Wolfsberger AC en Autriche, il figure parmi les joueurs cumulant 9 titularisations, pour 593 minutes de jeu. Préféré à Zuriko Davitashvili (meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière), l’international autrichien (1 sélection) le rend bien à son entraîneur. Il est auteur de 5 buts et 2 passes décisives.

Augustine Boakye est également dans le Onze de Ian Cathro. Comme Larsonneur, Pedro et Bernauer, il fait partie de l’équipe de la saison dernière. Il a franchi un palier cette saison en se montrant très décisif. Neuf fois titulaire, il a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives.

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Irvin Cardona, un des rescapés de l’équipe d’Eirik Horneland puis de Philippe Montanier, est devenu un titulaire indiscutable. Mieux, il est transcendé grâce à la confiance du technicien écossais. L’attaquant maltais cumule 644 minutes de jeu en 9 titularisations. Il est le joueur le plus décisif de l’AS Saint-Etienne avec 5 buts et 5 passes décisives.

Qui sont les joueurs dans la rotation de Ian Cathro ?

Zuriko Davitashvili fait partie des joueurs dans la rotation de Ian Cathro. Il a certes fait 8 apparition en championnat, mais pour seulement 3 titularisations. Joshua Duffus (208 minutes), Joao Ferreira (299 minutes) ou encore la recrue Tamar Svetlin (376 minutes) en font partie.

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Pilier de l’équipe de la saison dernière, Mahmoud Jaber revient de blessure. Il a fait deux apparitions de 43 minutes. Quant à Mamour Ndiaye, gardien de but numéro 2, il engrange du temps de jeu en profitant de la blessure de Gautier Larsonneur. Titulaire contre le Red Star, le Sénégalais de 21 ans devrait enchaîner face au FC Nantes, samedi prochain.