Accueil - Mercato OM - OM : Le Vélodrome ne fait pas le plein, Benoît Cheyrou dépité

Le Classique OM-PSG du dimanche dernier n’a pas fait plein au Vélodrome. Benoît Cheyrou a livré quelques confidences sur cette faible affluence. L’ancien Marseillais a clairement affiché sa déception.

OM-PSG : Benoît Cheyrou déçu du manque d’affluence au stade Vélodrome ?

L’ambiance du stade Vélodrome impressionnait le monde du football ces dernières années. Cette ferveur marseillaise est cependant en baisse en ce début de saison. La preuve ? Le Classique OM-PSG (1-2) n’a pas fait le plein. Ce manque d’intérêt a profondément attristé Benoît Cheyrou. Ce dernier s’est confié au micro de Monaco Info.

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L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’a pas caché sa frustration. Benoît Cheyrou explique : « le jour du Classique, il restait encore des places à vendre. D’habitude, un mois avant, tout le monde m’appelle pour avoir des places. Là, c’était limite si mes potes m’appelaient pour me refourguer des places…Ça m’a rendu triste car je ne pensais pas que c’était possible ».

Le Classique de Ligue 1 a perdu de sa superbe ?

La question qui se pose est de savoir si le choc entre l’OM et le PSG a perdu de sa superbe ? Le constat est plus ou moins clair. L’affiche la plus attendue du championnat de France n’excite plus vraiment à Marseille. Et la raison semble assez limpide. Les supporters phocéens sont lassés du début catastrophique de leur équipe.

Benoît Cheyrou :



"Les supporters résignés ? Le jour du Classique, il restait encore des places à vendre…



D'habitude, un mois avant, tout le monde m'appelle pour avoir des places. Là, c'était limite si mes potes m'appelaient pour me refourguer des places…



Ça m'a rendu triste… pic.twitter.com/hGbMpfhtZ3 — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 25, 2026

Bruno Genesio et ses hommes s’enfoncent dans la crise de résultat. Ils restent sur cinq défaites sur leurs six dernières sorties, toutes compétitions confondues. Les Phocéens sont actuellement dans la zone de relégation en occupant la 17e place en Ligue 1.

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Un tel marasme sportif, combiné à un mercato estival dépourvu de recrue, a fini par doucher l’engouement populaire. Les supporters craignent une nouvelle désillusion. Même si la direction commerciale de l’Olympique de Marseille tente de relativiser.

Une baisse générale observée sur l’ensemble du championnat ?

Elle invoque une tendance générale à la baisse sur l’ensemble du championnat de France en raison des difficultés liées au pouvoir d’achat. La direction commerciale de l’OM expliquait à L’Equipe : « nous notons une baisse d’affluence au stade d’environ 3 % sur ces premières semaines, mais 16 clubs de L1 connaissent une tendance baissière, plus ou moins prononcée. L’attractivité de la L1 peut être une explication, tout comme le pouvoir d’achat des Français ».

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Le cas marseillais reste particulièrement symptomatique d’une cassure entre les supporters et le projet actuel du club. Le public marseillais semble désabusé par les performances calamiteuses de l’équipe. Même si Benoît Cheyrou reste confiant pour la suite de la saison. Une fois la trêve terminée, les Phocéens iront défier Troyes le 11 octobre prochain.