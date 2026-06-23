OM devant la DNCG : Une terrible décision annoncée !

La direction de l’OM se présente ce mardi devant la DNCG. Et les premières tendances ne sont pas favorables aux Phocéens. Une lourde sanction est attendue.

Inquiétude à l’OM : La DNCG va sévir

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L’Olympique de Marseille n’est pas encore sorti de l’auberge. Le club phocéen a récemment évité une exclusion en Ligue Europa. Les Olympiens ont tout de même écopé d’une amende de 10 millions d’euros infligée par l’UEFA. Ils se préparent désormais à subir le courroux de la DNCG.

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C’est ce mardi que l’OM sera auditionné par le gendarme financier français. Cette rencontre était initialement prévue plus tôt. Elle a été repoussée pour permettre aux nouveaux dirigeants, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, de finaliser quelques ventes. Cet objectif n’a visiblement pas été atteint. Car le transfert de Mason Greenwood à l’AS Rome n’a toujours pas abouti.

L’encadrement de sa masse salariale se confirme

L’OM s’expose à de lourdes sanctions. L’Equipe confirme d’ailleurs que le club dirigé par Frank McCourt devrait écoper d’un encadrement de sa masse salariale durant ce mercato estival. C’est la tendance qui se dégage à Marseille depuis quelques jours. Une telle décision devrait réduire la capacité de l’OM à recruter de nouveaux joueurs cet été.

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Son passage devant la DNCG conditionne tout le projet sportif estival, y compris la nomination de Bruno Genesio. L’Olympique de Marseille devra démontrer une viabilité immédiate devant l’instance ou subir de lourdes sentences.